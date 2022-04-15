На вебинаре «Акселератора ФРИИ» расскажут, как проводить исследования клиентов для запуска продуктов в корпорациях

20 апреля состоится вебинар «Акселератора ФРИИ», где вместе с экспертами обсудят, как внедрить инструменты исследования клиентов и развивать продуктовую культуру среди сотрудников для успешного запуска и масштабирования продуктов в корпорациях.
Очень часто проблема с ростом продуктовой выручки в компании происходит из-за отсутствия регулярных исследований болей клиентов. К сожалению, продакты нередко перекладывают эту функцию в аналитиков или обходятся простыми анкетами обратной связи.
Из-за этого офферы получаются слабые, конверсии продаж ломаются, ресурсы компании тратятся, а выручка при этом не растет.
Участники вебинара узнают:
- особенности применения CustDev и JTBD для разных типов продуктов;
- инструменты шокового обучения продактов по общению с клиентам;
- системные методики формирования продуктовой культуры — от найма до увольнения.
⠀Спикеры:
- Иван Пластун, директор по продвижению решений CROC;
- Юрий Морозов, ведущий владелец продукта ВТБ Привилегия/Прайм;
- Дмитрий Губкин, руководитель направления «Продуктовая акселерация ФРИИ».
Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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15 апреля 2022
15 апреля 2022