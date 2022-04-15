20 апреля состоится вебинар «Акселератора ФРИИ», где вместе с экспертами обсудят, как внедрить инструменты исследования клиентов и развивать продуктовую культуру среди сотрудников для успешного запуска и масштабирования продуктов в корпорациях.

На вебинаре «Акселератора ФРИИ» расскажут, как проводить исследования клиентов для запуска продуктов в корпорациях