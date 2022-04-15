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На вебинаре «Акселератора ФРИИ» расскажут, как проводить исследования клиентов для запуска продуктов в корпорациях

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

20 апреля состоится вебинар «Акселератора ФРИИ», где вместе с экспертами обсудят, как внедрить инструменты исследования клиентов и развивать продуктовую культуру среди сотрудников для успешного запуска и масштабирования продуктов в корпорациях.

На вебинаре «Акселератора ФРИИ» расскажут, как проводить исследования клиентов для запуска продуктов в корпорациях

Очень часто проблема с ростом продуктовой выручки в компании происходит из-за отсутствия регулярных исследований болей клиентов. К сожалению, продакты нередко перекладывают эту функцию в аналитиков или обходятся простыми анкетами обратной связи.

Из-за этого офферы получаются слабые, конверсии продаж ломаются, ресурсы компании тратятся, а выручка при этом не растет.

Участники вебинара узнают:

  • особенности применения CustDev и JTBD для разных типов продуктов;
  • инструменты шокового обучения продактов по общению с клиентам;
  • системные методики формирования продуктовой культуры — от найма до увольнения.

⠀Спикеры:

  • Иван Пластун, директор по продвижению решений CROC;
  • Юрий Морозов, ведущий владелец продукта ВТБ Привилегия/Прайм;
  • Дмитрий Губкин, руководитель направления «Продуктовая акселерация ФРИИ».

Участие бесплатное. Регистрация — на сайте

Фото на обложке: Unsplash

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