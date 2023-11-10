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Мосбиржа 14 ноября начнет торги первым на срочном рынке вечным фьючерсом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа запустит торги первым на срочном рынке площадки вечным фьючерсом. Это фьючерс на индекс самой Мосбиржи – торги им начнутся 14 ноября. С новым инструментом инвесторы смогут вкладываться в наиболее ликвидные акции российских компаний.

Мосбиржа 14 ноября начнет торги первым на срочном рынке вечным фьючерсом

Мосбиржа объявила о запуске с 14 ноября торгов фьючерсом на индекс Мосбиржи – первым на срочным рынке площадки вечным фьючерсным контрактом.

Новый финансовый инструмент позволит инвесторам вкладывать средства в акции наиболее ликвидных российских компаний, сообщила пресс-служба Мосбиржи. В отличие от классических фьючерсных контрактов, новый фьючерс не потребует переноса контрактов.

Торги контрактом будут проходить под кодом IMOEXF при шаге цены в 0,5 пункта и стоимостью шага цены в 5 рублей. Объем контракта составит около 30 тыс. рублей при планируемой ставке рика в 20%. Расчетная цена контракта определится по значениям индекса Мосбиржи.

Мосбиржа начала торги первым вечным фьючерсом в апреле 2022 года. На данный момент на площадке проходят торги тремя вечными фьючерсными контрактами на валютные пары и одним – на золото.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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