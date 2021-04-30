«Ведомости» расскажут об HR-стратегиях в 2021 году

Одно из ведущих деловых изданий России, «Ведомости», проведет онлайн-эфир, посвященный HR-стратегиям в 2021 году. Встреча состоится 20 мая.
На мероприятии обсудят главные тенденции в HR-стратегиях, которые мы будем наблюдать в 2021 году, вызовы, с которыми столкнутся работодатели при выходе из самоизоляции и другие важные вопросы рынка труда в 2021 году.
В фокусе обсуждения:
- The Future of Jobs: ключевые направления стратегической повестки компаний по управлению персоналом в новых условиях;
- Дефицит кадров: какие рынки под угрозой;
- Мотивировать или контролировать? Как найти баланс в отношениях с работником;
- Забота о здоровье коллектива – ценность компании, неразрывно связанная с ее стабильностью и устойчивым развитием;
- Обучение через всю жизнь: как помочь сотрудникам раскрыть свой потенциал (менторинг, коучинг, кросс-функциональные команды).
Мероприятие адресовано HR-директорам, руководителям и специалистам по работе с кадрами российских и международных компаний, представителям федеральных органов власти – регуляторов трудовых отношений, юристам и экспертам в сфере трудового права, профильным союзам, ассоциациям и СМИ.
Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.
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