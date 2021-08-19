Россиянам станет проще проходить техосмотр автомобилей

МВД предлагает упростить процедуру техосмотра автомобилей россиян. Это, как считают в ведомстве, сократит время ТО и расходы операторов, так как они смогут отказаться от части диагностического оборудования.
Ведомство предлагает отказаться от проверки стеклоомывателей, уровня шума, замера загрязняющих веществ, наличия огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки, сообщил «Коммерсантъ».
В министерстве полагают, что можно исключить проверку наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.
Еще ведомство предлагает отказаться от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, проверки подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, мостов, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения, системы кондиционирования
Эти предложения, как отмечает издание, также обсуждаются с профессиональным сообществом. Кроме того, ведомство рассматривает варианты поддержки операторов, например, упрощение требований к оборудованию и пересмотр тарифов на техосмотр.
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Фото: Qilin's prance Filmmaker / Shutterstock
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