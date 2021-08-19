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Россиянам станет проще проходить техосмотр автомобилей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МВД предлагает упростить процедуру техосмотра автомобилей россиян. Это, как считают в ведомстве, сократит время ТО и расходы операторов, так как они смогут отказаться от части диагностического оборудования.

Россиянам станет проще проходить техосмотр автомобилей

Ведомство предлагает отказаться от проверки стеклоомывателей, уровня шума, замера загрязняющих веществ, наличия огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки, сообщил «Коммерсантъ».

В министерстве полагают, что можно исключить проверку наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Еще ведомство предлагает отказаться от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, проверки подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, мостов, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения, системы кондиционирования

Эти предложения, как отмечает издание, также обсуждаются с профессиональным сообществом. Кроме того, ведомство рассматривает варианты поддержки операторов, например, упрощение требований к оборудованию и пересмотр тарифов на техосмотр.

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Фото:  Qilin's prance Filmmaker / Shutterstock

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