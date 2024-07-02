AI-проект Анны Веклич получил грант от Microsoft в размере $150 тысяч

Проект экс-руководительницы по стратегическим коммуникациям ИТМО Анны Веклич и бывшего руководителя по инновациям «Мегафона» Павла Белова получил грант от Microsoft в размере $150 тыс. Об этом RB.RU рассказала Анна Веклич.

@GPT4Telegrambot представляет собой агрегатор нейросетей в мессенджере Telegram (GPT-4, Claude 3, Midjourney, DALL-E 3, Suno). Его основали Анна Веклич, Павел Белов (CEO) и Илья Шрейдер (CTO). Проект запущен в январе 2023 года, сегодня его используют 13 млн человек по всему миру. Ежедневная аудитория бота составляет 600 тыс. пользователей.

Еще один проект, на который направят привлеченное от Microsoft финансирование, — @EDU4Telegrambot. Это бесплатный курс о том, как эффективно применять технологии нейросетей в повседневной жизни и работе. Проект создан в июне 2024 года.

Грант от американского технологического гиганта получен по программе Microsoft for Startups. Для участия в ней проекты должны представить бизнес-идею и готовый сайт, а также предъявить рост показателей и выручки, подтвержденные в англоязычных СМИ, видео о продукте и наличие юридического лица за границей.

Полученные $150 тыс. направят на оплату доступов к нейросетям OpenAI. Грант позволяет использовать средства только на ресурсы Microsoft.

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