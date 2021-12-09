Чаще всего в 2021 году стартапы покупали «Сбер», Mail.ru, «Яндекс» и другие крупные экосистемы — исследование

Опубликованы результаты очередного ежегодного исследования рынка венчурных инвестиций «Венчурный Барометр». Согласно отчету, активность игроков на рынке в 2021 году существенно возросла, а новым источником капитала стали частные инвесторы, чему, в частности, способствует развитие такого инструмента как синдикация сделок. При этом чаще всего стартапы покупали «Сбер», Mail.ru, «Яндекс» и другие крупные экосистемы.

За последние 12 месяцев 89% инвесторов совершили новые инвестиции, а почти треть участников исследования проинвестировали 10 и более стартапов. В 2020 году в среднем инвесторы вложились в 4 проекта, а в 2021 году количество проинвестированных стартапов в среднем возросло до 6 за год.

Большинство инвесторов в 2021 году нарастили и сумму инвестиций: 77% по сравнению с 45% в 2020 году. Не уменьшается оптимизм инвесторов и относительно следующего года: в 2022 значительно увеличивать сумму вложений планируют 41% инвесторов.

По мнению самих инвесторов, на разогрев рынка влияют активность объединений бизнес-ангелов, реальная возможность выхода через IPO и в целом оживление рынка, приток капиталов. Например, новые фонды появились под управлением почти у 40% GP, а в следующем 2022 году запустить фонды планируют еще почти половина управляющих.

Основным источником капитала для фондов инвесторы уже несколько лет называют состоятельных людей и их family offices (78%). Госкомпании, институты развития, фонд фонды занимают в рейтинге LP последние места уже несколько лет.

Согласно выводам аналитиков, новым источником капитала венчурного рынка массово становятся частные инвесторы. Больше половины опрошенных бизнес-ангелов оказались new comers — они начали инвестировать в стартапы два года (31%) или год назад (28%).

По мнению экспертов, этому способствуют три фактора:

возвращение капиталов в РФ;

стремление диверсифицировать свой портфель;

развитие такого инструмента как синдикация сделок.

Средний чек инвестиций у большинства из опрошенных бизнес-ангелов составляет $20-50 тысяч (67%), что меньше, чем традиционный средний ангельский чек в России (около $300 тысяч). Однако, такими чеками инвестируют именно участники синдикатов, что позволяет большему количеству частных инвесторов выйти на венчурный рынок.

В ходе исследования выяснилось, что 83% бизнес-ангелов являются членами профессиональных объединений ангелов. Помимо небольших чеков, клубы бизнес-ангелов дают возможность инвесторам заходить и в российские, и в зарубежные проекты на поздней стадии совместно с крупнейшими фондами. Бум ангельских инвестиций через клубы инвесторы назвали главным позитивным явлением 2021 года.

Первое место среди интересов инвесторов занимает FinTech. Все также популярны Saas-решения и B2B Software. EdTech c 2018 года удерживает позиции одной из самых популярных отраслей у инвесторов, но, согласно исследованию, после окончания эффекта пандемии интерес понемногу начинает снижаться. Также в постпандемийный год из рейтинга привлекательных ниш выбыли BioTech и MedTech проекты.

Исследование показало, что только треть инвесторов интересуют преимущественно российские компании, а треть инвесторов инвестирует исключительно в международные проекты. США остается традиционным лидером среди стран, где инвесторы ищут проекты.

Россия в этом году в списке привлекательных стран опустилась с третьего на пятое место, уступив Израилю и Великобритании. Средняя доля российских проектов в портфеле русскоязычных инвесторов снизилась до 42%.

Чаще всего покупателями стартапов в 2021 году стали крупные российские экосистемы («Сбер», Mail.ru, «Яндекс», МТС, ВЭБ, ВТБ, и др.), хотя в прошлом году заняли последнюю строчку в этом списке. На втором месте – фонды более поздних стадий, и впервые в исследовании инвесторы отчитались о выходе через IPO (17%).

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