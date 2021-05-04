Компания Verizon продает Yahoo и AOL

Verizon Communications Inc (VZ.N) избавляется от своего медиа-бизнеса, который включает в себя бренды Yahoo и AOL, за $5 миллиардов.

Согласно условиям сделки, Verizon сохранит 10% в новой медиакомпании, которую планирует создать Apollo Global Management через слияние Yahoo и AOL. Verizon получит $4,25 млрд, а остальную сумму выплатят в виде различных активов компании-покупателя.

Как отмечает Reuters, этот шаг завершил поток сделок компании: в 2019 году Verizon продала платформу для ведения блогов Tumblr, а в прошлом году новостной сайт HuffPost — BuzzFeed.

Verizon привлекала потенциальных покупателей и осенью прошлого года. По информации СМИ, искали тех, кто приобретет Yahoo Finance в 2019 году. Только этот бизнес эксперты оценивали примерно в $2 миллиарда.

Для сравнения, Verizon потратил на Yahoo примерно $4,48 миллиарда в 2017 году, делая ставку на то, что более 1 миллиарда пользователей станут аудиторией для онлайн-рекламы. В 2015 году он приобрел почтовый сервис AOL за $4,4 миллиарда.

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Фото: Jonathan Weiss/shutterstock