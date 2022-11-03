Турецкий производитель телевизоров Vestel спустя шесть лет планирует вернуться в Россию

Турецкий производитель бытовой техники и электроники Vestel (ему принадлежат марки Vestfrost и Luxor) скоро может возобновить производство в российском Александрове. Компания намерена производить собственную продукцию и рассчитывает на контрактную сборку.
До 2016 года на заводе производили технику брендов Whirlpool, Electrolux, Zanussi и других. По словам источников, Vestel может также продать мощности российской компании. На предприятиях Vestel в Турции выпускается широкая линейка техники разных брендов, включая российские, узнал «Коммерсантъ».
Расконсервирование завода поможет занять турецкому производителю лидирующие позиции на российском рынке, но площадку придется морденизировать, а это потребует десятков миллионов долларов, отметили эксперты рынка.
Завод в Александрове запустили в 2003 году, суммарные инвестиции составили $40 млн. Производство прекратили после того, как в ноябре 2015 турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.
Тогда глава компании Vestel Туран Эрдоган говорил, что закрытие завода стал седствием экономического кризиса в Росии и не связано с самолетом. Однако собеседники издания на рынке бытовой техники сказали, что завод был закрыт по политическим, а не финансовым причинам.
Фото на обложке: Unsplash
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