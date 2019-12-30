Вице-президент Сбербанка уйдет в отставку после 5 лет в банке

Вице-президент и глава дирекции Сбербанка по взаимодействию с госструктурами (GR) Андрей Шаров покинет банк в конце 2019 года. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Сбербанка.

До этого об отставке писал ТАСС со ссылкой на источники. По их данным, Шаров уходит по собственному желанию, чтобы заняться проектом в малом бизнесе. Также Шарову сделали предложение в госсекторе.

Сбербанк не уточняет, что Шаров займется после ухода. Кто придет на его должность, пока неизвестно.

Шаров в 2000 годы годы работал в Минэкономразвития, а в 2012–2014 годах возглавлял правительство Московской области. В 2014 году он пришел в Сбербанк, где сначала был вице-президентом по малому бизнесу, а потом возглавил дирекцию GR.

В частности, под руководством Шарова Сбербанк запустил более десяти программ льготного кредитования с господдержкой, а также добился внесения изменений в интересах банка в Налоговый кодекс, законодательство в области цифровой экономики и нормативные акты ЦБ, рассказали в банке.

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