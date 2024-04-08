Производитель крабовых палочек Vici продаст российский бизнес

Литовский производитель крабовых палочек Vici — компания Viciunai Group — решила продать российский бизнес. По данным группы, сделку одобрили в Москве.
Как пишет «Коммерсантъ», в отчетности «Вичюнай-Русь» за 2023 год указано, что правкомиссия согласовала сделку по продаже 100% ООО «Вичюнай-Русь» еще в феврале 2024 года.
Из документа следует, что в рамках сделки предусмотрена уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и €1,86 млн в пользу УК «Группа Океан».
«Вичюнай-Русь» является производителем крабовых палочек, имитации крабового мяса и различных полуфабрикатов. Компания располагает производственными мощностями на 120 тыс. тонн продукции в год. Предприятия расположены в Калининградской области.
По итогам 2023 года компания нарастила выручку от продаж продукции на 11,2%, до 18,2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,26 млрд рублей. Бенефициарами в отчете «Вичюнай-Русь» названы мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и Людас Скерус.
По словам управляющего партнера Agro & Food Communications Ильи Березнюка, компания в России располагает современными производственными мощностями, широким ассортиментом и развитой дистрибуцией. При этом если в сделку не войдут права на торговую марку Vici, новому собственнику предстоят дополнительные вложения в маркетинг, указывает эксперт.
Viciunai Group заявляла о планах продать российский бизнес еще весной 2022 года. Однако процесс поиска покупателей и одобрения сделки затянулся.
Фото на обложке: New Africa /
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