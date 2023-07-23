Кабмин РФ расширил список допустимых видов деятельности для инвесторов ТОР

Правительство РФ подписало постановление о внесении изменений в деятельность предприятий территорий опережающего социально-экономического развития в многородах. В частности, кабмин расширил перечень видов экономической деятельности для инвесторов.

Согласно документу, резиденты ТОР смогут теперь заниматься практически любыми коммерческими проектами, если они не касаются производства подакцизных товаров, финансовых услуг, аренды, лизинга, страхования, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, сухопутного, водного и воздушного транспорта. Соответствующую новость опубликовала пресс-служба ведомства.

Нововведение позитивно скажется на экономике территорий опережающего развития, поскольку изменения дадут большую свободу предпринимателям моногородов, которые ранее могли создавать проекты исключительно в рамках строго ограниченного списка разрешенных видов деятельности.

Разнообразие стартапов, в свою очередь, привлечет больше инвестиций в ТОР. Появление свежих инновационных проектов создаст много новых рабочих мест. При этом для всех предпринимателей будут созданы равные конкурентные возможности.

Аналогичные позитивные изменения ждут в том числе ТОР «Саров» в Нижегородской области: кабмин расширил его границы, и теперь ожидается, что местные проекты привлекут более 1,8 млрд рублей и создадут более 200 рабочих мест.

О нескольких новых предприятиях «Сарова» уже есть первая информация. Один из проектов локализация производства будет направлен на выпуск запорной арматуры для атомных электростанций. Другой подразумевает создание новых линий по производству творога, шоколада, мармелада. Также планируется открытие завода зерновых напитков, соков и воды.

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