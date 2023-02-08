Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

SUNLIGHT запустит функцию кружков, как в Telegram. Общение будет только в видеоформате

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

SUNLIGHT проводит необычный эксперимент: запуск видеочатов покупателей в своем мобильном приложении. Новая опция встроена в платформу SUNLIGHT Play и позволит общаться, обсуждать товары и знакомиться с помощью видеокружков, как в Telegram. Подобной функций еще нет ни у одной ecom-платформы в мире. 

SUNLIGHT запустит функцию кружков, как в Telegram. Общение будет только в видеоформате

SUNLIGHT видит большой потенциал в видео, поэтому запустила платформу SUNLIGHT Play и активно развивает стратегию социальной коммерции. В компании считают, что в будущем коммуникация между людьми будет осуществляться в основном в видеоформате, поэтому среди первых стараются дать своей аудитории лучшие инструменты для современного общения. А это, в свою очередь, поможет компании повысить вовлеченность и лояльность покупателей.

Платформа SUNLIGHT Play интегрирована в мобильное приложение SUNLIGHT с ежемесячной аудиторией более трех миллионов человек и на данный момент демонстрирует ускоренный рост на рынке среди новых проектов социальной коммерции в России за счет активного развития. 

На платформе регулярно проходят конкурсы. Среди последних — «ЗаПой вместе с SUNLIGHT». Благодаря нему значительно увеличилась коммуникационная составляющая SUNLIGHT Play: пользователи стали создавать в два раза больше нового контента и делиться им в три раза чаще.

В 2023 году компания планирует сразу несколько больших social-запусков в рамках платформы SUNLIGHT, некоторые из которых будут абсолютно уникальны для рынка.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой SUNLIGHT

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Wildberries объяснил причину платного возврата качественных товаров
  2. 2 Агентский бизнес: как оставаться на плаву в 2023 году
  3. 3 Малый и средний бизнес отыграл падение 2022 года за счет роста продаж в ноябре-декабре — исследование
  4. 4 Искусство распродаж: как подготовить eCommerce к 8 Марта и почему провалилась «Черная пятница» 2022?
  5. 5 Некачественный товар попал к клиенту — чем это грозит компании и как исправить положение?
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

08 февраля 2023

ReaktorX

08 февраля 2023

Акселератор для стартапов от «Россельхозбанка» и Фонда «Сколково»

09 февраля 2023

«IT-дайвинг»

Все ВОЗМОЖНОСТИ