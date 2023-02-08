SUNLIGHT запустит функцию кружков, как в Telegram. Общение будет только в видеоформате

SUNLIGHT проводит необычный эксперимент: запуск видеочатов покупателей в своем мобильном приложении. Новая опция встроена в платформу SUNLIGHT Play и позволит общаться, обсуждать товары и знакомиться с помощью видеокружков, как в Telegram. Подобной функций еще нет ни у одной ecom-платформы в мире.
SUNLIGHT видит большой потенциал в видео, поэтому запустила платформу SUNLIGHT Play и активно развивает стратегию социальной коммерции. В компании считают, что в будущем коммуникация между людьми будет осуществляться в основном в видеоформате, поэтому среди первых стараются дать своей аудитории лучшие инструменты для современного общения. А это, в свою очередь, поможет компании повысить вовлеченность и лояльность покупателей.
Платформа SUNLIGHT Play интегрирована в мобильное приложение SUNLIGHT с ежемесячной аудиторией более трех миллионов человек и на данный момент демонстрирует ускоренный рост на рынке среди новых проектов социальной коммерции в России за счет активного развития.
На платформе регулярно проходят конкурсы. Среди последних — «ЗаПой вместе с SUNLIGHT». Благодаря нему значительно увеличилась коммуникационная составляющая SUNLIGHT Play: пользователи стали создавать в два раза больше нового контента и делиться им в три раза чаще.
В 2023 году компания планирует сразу несколько больших social-запусков в рамках платформы SUNLIGHT, некоторые из которых будут абсолютно уникальны для рынка.
Фото на обложке: предоставлено пресс-службой SUNLIGHT
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