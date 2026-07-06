Минцифры планирует ускорить мобильный интернет с помощью ИИ: пропускная способность сетей может вырасти на треть

Минцифры планирует ускорить мобильный интернет с помощью ИИ: пропускная способность сетей может вырасти на третьНейросети собираются использовать для сетей LTE, 5G и 6G
Российскими мобильными сетями могут начать управлять с помощью искусственного интеллекта, сообщают «Известия». По итогам испытаний, проведённых операторами, применение нейросетей ускоряет мобильный интернет на 20–30% и сокращает задержку передачи данных примерно в 2 раза. Технологии планируют использовать для развития сетей LTE, 5G и 6G.
Алгоритмы нейросетей будут самостоятельно распределять ресурсы сети
Минцифры предлагает создать российские ИИ-платформы, которые будут отвечать за управление телекоммуникационной инфраструктурой. Без участия человека система сможет прогнозировать нагрузку и автоматически настраивать базовые станции, чтобы оптимизировать работу сети и эффективно распределять нагрузку.
Как говорится в документах министерства, с которыми ознакомились «Известия», пилотные проекты подтвердили эффективность подхода. Во время испытаний сети выдерживали больший объём трафика, а задержка передачи данных уменьшалась примерно вдвое.
Источник «Известий» в телеком-отрасли отметил, что ИИ-механизмы управления трафиком нужны не только для будущих сетей 5G. Нейросети способны повысить эффективность и уже действующей инфраструктуры , автоматически переводя пользователей на менее загруженные частотные ресурсы.
Нейросети будут использовать для защиты от мошенников и хакеров
ИИ планируют применять не только для повышения скорости мобильного интернета. Технологии также предлагается использовать для:
- обнаружения мошеннических звонков,
- противодействия DDoS-атакам,
- управления энергопотреблением оборудования,
- поиска неисправностей,
- других задач, связанных с эксплуатацией телекоммуникационной инфраструктуры.
Операторы мобильных сетей уже используют ИИ-системы
В МТС сообщили «Известиям», что искусственный интеллект уже помогает распределять радиочастоты мобильных сетей, проектировать новые системы и анализировать техническое состояние инфраструктуры. По оценке компании, ИИ помогает повысить стабильность связи и значительно ускоряют обработку технических инцидентов.
В Т2 рассказали, что оператор применяет методы машинного обучения для анализа качества сигнала и перераспределения абонентов между диапазонами во время пиковых нагрузок.
В «Билайне» передали «Известиям», что ИИ-алгоритмы помогают управлять ресурсами и конфигурацией сети оператора. В этом году компания также внедрила систему «ИИ-инженер», которая автоматизирует анализ технических событий и сокращает время обработки инцидентов.
Зарубежные операторы сетей уже внедрили ИИ для ускорения интернета
Источники «Известий» сообщили изданию, что операторы чаще всего используют нейросети класса LSTM (Long Short-Term Memory), предназначенные для прогнозирования событий.
Алгоритмы анализируют накопленные данные о работе сети и заранее рассчитывают, где потребуется дополнительный ресурс. Система может автоматически перераспределять пропускную способность между различными типами трафика. Например:
- потоковым видео,
- устройствами интернета вещей,
- сервисами беспилотного транспорта.
Эксперты, с которыми пообщались «Известия», сообщили, что аналогичные результаты уже получили зарубежные операторы, включая японскую телеком-компанию KDDI. Оператор внедряет ИИ для устранения задержек передачи данных и ускорения мобильного интернета.