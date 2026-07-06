Минцифры планирует ускорить мобильный интернет с помощью ИИ: пропускная способность сетей может вырасти на треть

Российскими мобильными сетями могут начать управлять с помощью искусственного интеллекта, сообщают «Известия». По итогам испытаний, проведённых операторами, применение нейросетей ускоряет мобильный интернет на 20–30% и сокращает задержку передачи данных примерно в 2 раза. Технологии планируют использовать для развития сетей LTE, 5G и 6G.

Алгоритмы нейросетей будут самостоятельно распределять ресурсы сети

Минцифры предлагает создать российские ИИ-платформы, которые будут отвечать за управление телекоммуникационной инфраструктурой. Без участия человека система сможет прогнозировать нагрузку и автоматически настраивать базовые станции, чтобы оптимизировать работу сети и эффективно распределять нагрузку.

Как говорится в документах министерства, с которыми ознакомились «Известия», пилотные проекты подтвердили эффективность подхода. Во время испытаний сети выдерживали больший объём трафика, а задержка передачи данных уменьшалась примерно вдвое.

Источник «Известий» в телеком-отрасли отметил, что ИИ-механизмы управления трафиком нужны не только для будущих сетей 5G. Нейросети способны повысить эффективность и уже действующей инфраструктуры LTE*Cтандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных устройств, который повсеместно используется как основа для сетей 4G, автоматически переводя пользователей на менее загруженные частотные ресурсы.

Нейросети будут использовать для защиты от мошенников и хакеров

ИИ планируют применять не только для повышения скорости мобильного интернета. Технологии также предлагается использовать для:

обнаружения мошеннических звонков,

противодействия DDoS-атакам,

управления энергопотреблением оборудования,

поиска неисправностей,

других задач, связанных с эксплуатацией телекоммуникационной инфраструктуры.

Операторы мобильных сетей уже используют ИИ-системы

В МТС сообщили «Известиям», что искусственный интеллект уже помогает распределять радиочастоты мобильных сетей, проектировать новые системы и анализировать техническое состояние инфраструктуры. По оценке компании, ИИ помогает повысить стабильность связи и значительно ускоряют обработку технических инцидентов.

В Т2 рассказали, что оператор применяет методы машинного обучения для анализа качества сигнала и перераспределения абонентов между диапазонами во время пиковых нагрузок.

В «Билайне» передали «Известиям», что ИИ-алгоритмы помогают управлять ресурсами и конфигурацией сети оператора. В этом году компания также внедрила систему «ИИ-инженер», которая автоматизирует анализ технических событий и сокращает время обработки инцидентов.

Зарубежные операторы сетей уже внедрили ИИ для ускорения интернета

Источники «Известий» сообщили изданию, что операторы чаще всего используют нейросети класса LSTM (Long Short-Term Memory), предназначенные для прогнозирования событий.

Алгоритмы анализируют накопленные данные о работе сети и заранее рассчитывают, где потребуется дополнительный ресурс. Система может автоматически перераспределять пропускную способность между различными типами трафика. Например:

потоковым видео,

устройствами интернета вещей,

сервисами беспилотного транспорта.

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», сообщили, что аналогичные результаты уже получили зарубежные операторы, включая японскую телеком-компанию KDDI. Оператор внедряет ИИ для устранения задержек передачи данных и ускорения мобильного интернета.