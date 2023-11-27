На предприятии в Сибири за возгоранием угля проследит умное видеонаблюдение

Система видеоаналитики разработана командой по большим данным и искусственному интеллекту билайна, подключена к камерам видеонаблюдения и настроена таким образом, чтобы покрывать необходимую площадь на предмет повышения температуры угля до критичной, выявлять и сообщать о задымлениях и возгораниях.

Для обучения модели видеоаналитики от ложных срабатываний использовались в том числе видеоматериалы с транспортными средствами с горячим двигателем или выхлопной системой, передвижениями сотрудников фабрики и птиц. Важным элементом стала настройка системы для круглосуточного фиксирования динамики изменения температуры складируемых угольных штабелей.

Результат измерений в режиме реального времени отображается на пульте дежурного диспетчера. При появлении подозрительных повышений температуры система оповещает дежурного, а также автоматически передает данные об инциденте по программному интерфейсу API.

Тепловизионный модуль выбранных камер с углом обзора 45° в отличие от обычного оптического сохраняет свою функциональность даже в условиях тумана, снегопада, дождя и других атмосферных осадков. Тепловизор не требует подсветки объекта и видит «теплое» свечение тела и его движение даже в темноте. Комплекс может определять температуру объектов от -40 до 550°C, что позволяет эффективно обнаруживать перегрев объектов и риск их возгорания. Для измерения температуры на предприятии используют чувствительный медицинский тепловизионный комплекс, погрешность при удаленном измерении температуры тела которого не более 0,6°C без специализированного калибратора.

При создании сети на обширной территории предприятия использовали связь билайна. Внедрение многофункциональной системы на открытых складах позволило обеспечить дополнительную безопасность сотрудников, избавив от необходимости лишний раз подходить к штабелям угля для измерения температуры и минимизировать риск травматизма при возможном самовозгорании.

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Фото на обложке: Markus Siemens / Unsplash