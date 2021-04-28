Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Видеозвонки и видеоконференции появятся в Telegram в мае — Дуров

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление видеозвонков и видеоконференций в мае.

Видеозвонки и видеоконференции появятся в Telegram в мае — Дуров

В настоящий момент мессенджер тестирует видеозвонки на веб-версии, сообщил Дуров в своём Telegram-канале.

«Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием уровня Telegram», — заявил Дуров.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото: Postmodern Studio / Shutterstock.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Групповые чаты в Telegram: как бизнесу их использовать
  2. 2 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
  3. 3 Реклама в Telegram: 4 нюанса, о которых нужно знать
  4. 4 «Когда я захотел сменить работу — сделал об этом пост и получил более 30 предложений за 2 дня». Как раскрутить Telegram-канал и что он может дать
  5. 5 «Блокировка не принесла больших изменений»: как сейчас зарабатывают владельцы Telegram-каналов
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2021

Венчурная студия для запуска новых технологических бизнесов от МТС

30 апреля 2021

Фонд Сколково и Отраслевой акселератор Госкорпорации Росатом запускают третий отбор в совместный бизнес-акселератор

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

Все ВОЗМОЖНОСТИ