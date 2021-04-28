Видеозвонки и видеоконференции появятся в Telegram в мае — Дуров

Андрей Шляховский
Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление видеозвонков и видеоконференций в мае.
Видеозвонки и видеоконференции появятся в Telegram в мае — ДуровАндрей Шляховский
В настоящий момент мессенджер тестирует видеозвонки на веб-версии, сообщил Дуров в своём Telegram-канале.
«Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием уровня Telegram», — заявил Дуров.
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Фото: Postmodern Studio / Shutterstock.
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