Видеозвонки и видеоконференции появятся в Telegram в мае — Дуров

Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление видеозвонков и видеоконференций в мае.

В настоящий момент мессенджер тестирует видеозвонки на веб-версии, сообщил Дуров в своём Telegram-канале.

«Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием уровня Telegram», — заявил Дуров.

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Фото: Postmodern Studio / Shutterstock.