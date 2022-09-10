Автопроизводитель VinFast выпустил первую сотню электровнедорожников перед экспансией в США

Вьетнамский автопроизводитель VinFast поставил первую сотню электровнедорожников VF8 на местный рынок. В нобяре компания планирует выход на рынок США, где к декабрю первые клиенты уже получат свои машины.

Компания VinFast начала свою деятельность в 2019 году, а теперь готовится к экспансии на западные рынки, пишет Reuters. В частности, на рынок США, где надеется конкурировать с известными автопроизводителями и стартапами с помощью двух полностью электрических внедорожников — VF8 и VF9.

Уникальность предложения VinFast в том, что производитель предлагает сдавать аккумуляторы для авто в аренду для снижения закупочной цены. Но желающие могут приобрести и полный комплект.

Аренда аккумуляторов — это серьезное преимущество для клиентов, считают и сами производители, и их потребители.

Предполагается, что логика покупателей такая: «Почему мы должны покупать батарейки, если можно арендовать аккумулятор, который затем можно перезарядить».

Автомобили VF8 и VF9 будут стоить от $42,2 тыс. до $57,5 тыс. без учета стоимости аренды электрической батареи. Варианты, включающие аккумуляторы, обойдутся дороже.

«Первая крупная партия из 5000 единиц VF8 будет предназначена для рынков США и других стран Северной Америки. Массовое производство начнется со следующей недели», — сообщил исполнительный директор VinFast Ле Тхи Тху Туи (Le Thi Thu Thuy) непосредственно в процессе торжественной церемонии выхода первой партии с конвейера на заводе в северной провинции Хайфон во Вьетнаме.

VinFast, входящая в состав Vingroup, начнет поставлять автомобили за рубеж в ноябре, а конечные клиенты получат свои электровнедорожники уже в декабре.

По предбронированию компания получила уже почти 65 тыс. заявок, а вообще рассчитывает продавать 750 тыс. электромобилей в год к 2026 году.

В марте VinFast заявила, что построит завод по производству в Северной Каролине с начальной проектной мощностью 150 тыс. электромобилей в год. В июле она обратилась к банкам с просьбой привлечь не менее $4 млрд долларов финансирования для этого проекта.

Фото на обложке: VinFast