Почти 80% работодателей готовы нанимать выпускников онлайн-курсов

77% работодателей в России готовы нанимать выпускников онлайн-курсов. Среди них они особенно заинтересованы в менеджерах по продажам, HR-специалистах, маркетологах и эсэмэмщиках. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Реже компании обращают внимание на выпускников курсов по финансам и инвестициям — 4%, бизнесу и управлению — 3%. 29% респондентов выбрали вариант «Другое», где выразили свою заинтересованность в рабочих и бухгалтерах.

Главный критерий отбора — наличие навыков и практика, а место получения образования носит второстепенный характер, отметил замглавы сервиса «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

Он также предупредил, что работодатель должен быть готов к тому, что у выпускника онлайн-курса может не хватать практики, поэтому компании придется обучать его необходимым навыкам.

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