Virgin Orbit Ричарда Брэнсона выйдет на биржу в обход IPO с оценкой $3,2 млрд

Компания по доставке спутников на орбиту Virgin Orbit, которой владеет миллиардер Ричард Брэнсон, выйдет на биржу через слияние со SPAC с оценкой $3,2 млрд. Акции компании будут торговаться под тикером VORB.

О том, что Virgin Orbit подтвердила планы по процедуре выхода на биржу, пишет TechCrunch.

Компания по доставке малогабаритных спутников на околоземную орбиту Virgin Orbit объединится со SPAC – компанией-пустышкой, созданной специально для слияния с другой, и акции которой уже торгуются на бирже.

Если сделка по слиянию будет одобрена, то объединенная компания будет иметь оценку в $3,2 млрд и торговаться под тикером VORB. Сообщается, что Virgin Orbit получит $483 млн наличными, а также инвестиции в акционерный капитал на сумму $100 млн.

Virgin Orbit уже провела успешные запуски и, в частности, вывела на орбиту группировку спутников CubeSat. В планах компании провести еще один запуск в 2021 году, а в следующем – 6 запусков.

Еще одна компания миллиардера Ричарда Брэнсона – Virgin Galactic, вышла на биржу также в обход IPO путем слияния со SPAC. До этого Virgin Galactic и Virgin Galactic были единой компанией, но позже разделились, чтобы сфокусироваться на своих сегментах – космической туризме и доставке спутников на орбиту.

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