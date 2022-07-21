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Фонд развития промышленности вложил 1 млрд рублей в станкостроительное предприятие «Вириал»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фонд развития промышленности вложил 1 млрд рублей в производителя изделий из металла и керамики «Вириал». Привлеченные средства компания направит на создание импортозамещающего производства.

Фонд развития промышленности вложил 1 млрд рублей в станкостроительное предприятие «Вириал»

О финансировании «Вириала» рассказала пресс-служба «Роснано», портфельной компанией которой является предприятие.

На полученные средства компания организует производство твердосплавных сменных многогранных пластин для фрезерных, токарных и отрезных операций, а также заготовок для осевого режущего инструмента, сообщили в «Роснано».

Общий бюджет проекта составляет 1,25 млрд рублей, из которых 1 млрд «Роснано» выдало компании в виде льготного займа.

Мощность нового предприятия составит 6,2 млн изделий в год. Заказчиками станут «Силовые машины», «Римера», «Борец» и другие.

В «Роснано» отметили, что 70% российского рынка режущих инструментов занимают зарубежные производители. Модернизация отечественных предприятий, в том числе открытие нового производства «Вириала», позволит импортозаместить зарубежную продукцию для достижения технологической независимости.

ООО «Вириал» по итогам 2021 года получило выручку в размере 3,2 млрд рублей при чистой прибыли в 140,9 млн рублей. По данным из ЕГРЮЛ, основным учредителем компании является ОАО «Роснано» с долей в 50%.

Фото на обложке: BildWerk / Shutterstock

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