Фонд развития промышленности вложил 1 млрд рублей в станкостроительное предприятие «Вириал»

Фонд развития промышленности вложил 1 млрд рублей в производителя изделий из металла и керамики «Вириал». Привлеченные средства компания направит на создание импортозамещающего производства.
О финансировании «Вириала» рассказала пресс-служба «Роснано», портфельной компанией которой является предприятие.
На полученные средства компания организует производство твердосплавных сменных многогранных пластин для фрезерных, токарных и отрезных операций, а также заготовок для осевого режущего инструмента, сообщили в «Роснано».
Общий бюджет проекта составляет 1,25 млрд рублей, из которых 1 млрд «Роснано» выдало компании в виде льготного займа.
Мощность нового предприятия составит 6,2 млн изделий в год. Заказчиками станут «Силовые машины», «Римера», «Борец» и другие.
В «Роснано» отметили, что 70% российского рынка режущих инструментов занимают зарубежные производители. Модернизация отечественных предприятий, в том числе открытие нового производства «Вириала», позволит импортозаместить зарубежную продукцию для достижения технологической независимости.
ООО «Вириал» по итогам 2021 года получило выручку в размере 3,2 млрд рублей при чистой прибыли в 140,9 млн рублей. По данным из ЕГРЮЛ, основным учредителем компании является ОАО «Роснано» с долей в 50%.
Фото на обложке: BildWerk /
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