«Билайн» запустит «Виртуального друга» для неформального общения

Помощник предложит варианты досуга с учетом интересов пользователя, подберет бонусы и промокоды, например, при посещении кафе. «Виртуальному другу» можно будет выбрать собственный 3D-аватар, у проекта есть сайт. Он презентует помощника, предлагает перейти в telegram-канал и получить доступ к тестовой версии приложения.

Компания намерена нарастить выручку за счет включения в рекомендации ее же продуктов, уточняет издание. Виртуальные помощники уже есть у МТС, «МегаФона» и Tele2, поэтому «другу» от «Вымпелкома» предстоит выдержать конкуренцию.

Телеком-оператор уже пытался запустить персонального ассистента почти два года назад. Чат-бот «Марк» был интегрирован в маркетплейс с услугами и предложениями от партнеров, но проект не получил развития.

Рынок чат-ботов и виртуальных помощников в России в 2019 году составил 1,5 млрд рублей, а в 2020 году вырос трехкратно, приводится мнение гендиректора цифровой платформы для коммуникаций CraftTalk Дениса Петухова.

Тем не менее, монетизировать сервисы с ассистентами нелегко, считает директор центра разработки Artezio (входит в «Ланит») Дмитрий Паршин. И добавляет, что вероятнее стоимость разработки помощника оператор включит в свои тарифы.

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