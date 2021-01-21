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«Билайн» запустит «Виртуального друга» для неформального общения

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Оператор связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») тестирует виртуального помощника на базе искусственного интеллекта, обнаружил «Коммерсантъ».

«Билайн» запустит «Виртуального друга» для неформального общения

Помощник предложит варианты досуга с учетом интересов пользователя, подберет бонусы и промокоды, например, при посещении кафе. «Виртуальному другу» можно будет выбрать собственный 3D-аватар, у проекта есть сайт. Он презентует помощника, предлагает перейти в telegram-канал и получить доступ к тестовой версии приложения.

Компания намерена нарастить выручку за счет включения в рекомендации ее же продуктов, уточняет издание. Виртуальные помощники уже есть у МТС, «МегаФона» и Tele2, поэтому «другу» от «Вымпелкома» предстоит выдержать конкуренцию. 

Телеком-оператор уже пытался запустить персонального ассистента почти два года назад. Чат-бот «Марк» был интегрирован в маркетплейс с услугами и предложениями от партнеров, но проект не получил развития.

Рынок чат-ботов и виртуальных помощников в России в 2019 году составил 1,5 млрд рублей, а в 2020 году вырос трехкратно, приводится мнение гендиректора цифровой платформы для коммуникаций CraftTalk Дениса Петухова. 

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Тем не менее, монетизировать сервисы с ассистентами нелегко, считает директор центра разработки Artezio (входит в «Ланит») Дмитрий Паршин. И добавляет, что вероятнее стоимость разработки помощника оператор включит в свои тарифы.

Фото:  Elizaveta Galitckaia / Shutterstock

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