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С начала 2022 года количество атак на ритейл выросло на 45%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-июне число атак вирусов-шифровальщиков на российский ритейл выросло на 45%. Злоумышленники нацелены на маркетплейсы, которые готовы платить крупный выкуп за разблокировку своей IT-инфраструктуры.

С начала 2022 года количество атак на ритейл выросло на 45%

Запросы у хакеров за это время тоже выросли: в прошлом году сумма выкупа не превышала 30 млн рублей, сейчас она доходит до 100 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

 По словам специалиста JSOC компании «РТК-Солар» Алексея Павлова, хакеры атакуют ритейл через «уязвимости на периметре и web-ресурсах компаний, а также незащищенные сервисы, которые организации по халатности или недосмотру публиковали вовне».

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин связал это с инерцией «после всплеска популярности маркетплейсов в период пандемии».

В будущем число атак будет только расти. Эксперты называют основной проблемой этого готовность российских компаний платить выкуп. И опасность такого решения состоит в том, что хакеры могут не разблокировать ресурс после получения выкупа. В «Информзащите» также считают, что число и масштаб атак вирусов-шифровальщиков продолжат расти, пока компании-жертвы будут платить выкуп. 

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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