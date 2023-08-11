Visa тестирует оплату комиссии за транзакции на блокчейне при помощи банковских карт

Платежный гигант Visa представил технологию, которая позволяет оплачивать комиссии за совершение транзакций на блокчейне при помощи фиатных валют прямо с банковской карты.
В официальном блоге Visa появился анонс новой технологии, призванной трансформировать Web3 и приблизить массовое принятие. Представленная компанией технология позволяет оплачивать комиссии за совершение транзакций на блокчейне (Gas) при помощи фиатных валют прямо с банковской карты. Для этого Visa использует стандарт ERC-4337 и смарт-контракт Paymaster.
Процесс оплаты Gas при помощи банковской карты подразумевает использование нескольких сервисов-посредников при совершении транзакции. Сначала Paymaster высчитывает размер комиссии, затем Cybersource списывает необходимую сумму с карты пользователя. После этого сервис генерирует цифровую подпись, которая прикрепляется к транзакции перед отправкой данных на блокчейн. Кульминацией процесса становится проверка подписи Paymaster, после которой сервис и покрывает плату за Gas.
Внедрение технологии позволит сильно упростить совершение любых транзакций в Web3. В частности, пользователям больше не нужно будет поддерживать баланс в ETH лишь для того, чтобы просто иметь возможность распоряжаться токенами. Более того, инновация Visa серьезно расширит возможность проектов на стыке Web2 и Web3 — им станет проще привлекать пользователей без опыта криптотранзакций.
Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.
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