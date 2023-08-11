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Visa тестирует оплату комиссии за транзакции на блокчейне при помощи банковских карт

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Платежный гигант Visa представил технологию, которая позволяет оплачивать комиссии за совершение транзакций на блокчейне при помощи фиатных валют прямо с банковской карты.

Visa тестирует оплату комиссии за транзакции на блокчейне при помощи банковских карт

В официальном блоге Visa появился анонс новой технологии, призванной трансформировать Web3 и приблизить массовое принятие. Представленная компанией технология позволяет оплачивать комиссии за совершение транзакций на блокчейне (Gas) при помощи фиатных валют прямо с банковской карты. Для этого Visa использует стандарт ERC-4337 и смарт-контракт Paymaster.

Процесс оплаты Gas при помощи банковской карты подразумевает использование нескольких сервисов-посредников при совершении транзакции. Сначала Paymaster высчитывает размер комиссии, затем Cybersource списывает необходимую сумму с карты пользователя. После этого сервис генерирует цифровую подпись, которая прикрепляется к транзакции перед отправкой данных на блокчейн. Кульминацией процесса становится проверка подписи Paymaster, после которой сервис и покрывает плату за Gas.

Внедрение технологии позволит сильно упростить совершение любых транзакций в Web3. В частности, пользователям больше не нужно будет поддерживать баланс в ETH лишь для того, чтобы просто иметь возможность распоряжаться токенами. Более того, инновация Visa серьезно расширит возможность проектов на стыке Web2 и Web3 — им станет проще привлекать пользователей без опыта криптотранзакций.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.

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