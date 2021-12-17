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Visa предоставит 20%-ную скидку при «оплате лицом» в поездах «Сапсан»

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Visa и РЖД запустили сервис по «оплате лицом» в вагонах-бистро высокоскоростных поездов «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Visa предоставит 20%-ную скидку при «оплате лицом» в поездах «Сапсан»

Пока сервис работает в тестовом режиме, но к 2022 году будет запущен в полном объеме, говорится в совместном пресс-релизе партнеров. 

Для подключения к сервису «оплаты лицом» нужно установить приложение Ovision на смартфон и зарегистрироваться, введя номер телефона и биометрические данные лица по фотографии.

В приложении нужно сохранить банковскую карту любой платежной системы. При оплате картой Visa скидка составляет 20%. В вагонах-бистро уже установлены специальные терминалы с камерами. На оплату понадобится менее секунды.

Алгоритм идентификации Ovision анализирует около 100 млн параметров, корректную работу обеспечивает база из 1 млн лиц.

По мнению руководителя департамента продуктов Visa в России Юрия Топунова, подобный способ оплаты более безопасный. После регистрации в вагон-бистро не нужно брать телефон, карту и наличные деньги.

В вагоне-бистро расположены 2 барных стола и 10 приоконных. При покупке билета в вагон-бистро (2E) в стоимость включается питание на сумму 2 тысячи рублей из меню. В мобильном баре можно приобрести прохладительные и горячие напитки, сэндвичи, снеки, десерты.

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Фото на обложке: Unsplash

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