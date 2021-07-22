Visa купит британский финтех-стартап Currencycloud за $962 млн

Visa проведет вторую крупную сделку за год. Компания купит британский финтех-стартап Currencycloud за $962 млн. Он продает программное обеспечение для обработки международных платежей.

Visa ранее инвестировала в Currencycloud $80 млн, поэтому сумма, которую она заплатит за Currencycloud, будет уменьшена на сумму непогашенного капитала, которым она уже владеет, пишет CNBC.

После закрытия сделки Currencycloud продолжит работать из своей штаб-квартире в Лондоне и сохранит команду по валютному менеджменту.

«Благодаря нашему приобретению Currencycloud мы можем поддержать наших клиентов и партнеров, чтобы еще больше уменьшить болевые точки при трансграничных платежах и улучшить пользовательский интерфейс для их клиентов», – цитирует издание международного казначея Visa Коллин Островски.

Currencycloud основана в 2007 году, имеет более 500 клиентов в 180 странах. Общий объем привлеченных компанией инвестиций, согласно данным Crunchbase, составляет $160,2 млн. В компанию инвестировали, в том числе, венчурное подразделение Google Alphabet GV.

Покупка Currencycloud – вторая крупная сделка для Visa за 2021 год. Ранее компания объявила о покупке шведского финтех-стартапа Tink за $2,1 млрд.

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