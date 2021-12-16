VK запустила инструмент предиктивной аналитики для увеличения дохода приложений

VK запустила новый инструмент для аналитики в мобильных приложениях. С его помощью издатели игр могут предлагать пользователям персонализированный внутриигровой контент и повышать их лояльность за счет выгодных предложений.

О запуске инструмента MyTracker Personalize рассказали в пресс-службе VK.

Инструмент предиктивной аналитики позволит издателям игр персонализировать предлагаемый пользователям контент по их потребностям и интересам. Например, можно сортировать игровые предметы в магазине под интересы пользователей или предлагать потенциально интересные им скидки, пояснили в пресс-службе VK.

«Чтобы предлагать игрокам наиболее релевантные опции, алгоритмы машинного обучения анализируют поведение аудитории, а затем сегментируют ее по платежеспособности и другим критериям. Таким образом, оптимальная цена для пользователей подбирается автоматически», – рассказали в VK.

Новый инструмент позволит издателям игр в том числе повысить количество конверсий и лояльность пользователей за счет предложения им оптимальных предложений.

MyTracker Personalize работает на iOS, Android и десктопах. Для его подключения необходимо интегрировать SDK MyTracker в приложение и определить аудиторию для рекомендаций, объяснили в VK.

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