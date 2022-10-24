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VK рассматривает покупку компании инфлюенс-маркетинга Didenok Team

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

VK может рассматривает возможность купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team. Она специализируется на инфлюенс-маркетинге, и на падающем рынке бюджеты VK помогут сохранить работоспособность ее бизнеса, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

VK рассматривает покупку компании инфлюенс-маркетинга Didenok Team

В группу Didenok Team входят одноименные коммуникационное агентство, специализирующееся продвижении товаров и услуг в соцсетях через блогеров-инфлюенсеров и менеджменте селебрити, PR-агентство, продакшн и креативный бутик.

Среди российских клиентов-рекламодателей Didenok — Сбербанк, «Яндекс», VK, ВТБ, «Мегафон» и другие. У компании также были контракты с Coca-Cola, Mondelez International и L’Oreal.

По словам аналитика по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергея Либина, мультипликатор сделки M&A на этом рынке сейчас составляет 2–3 годовые выручки. Основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев оценил актуальный мультипликатор в две годовые выручки.

Российский рынок инфлюенс-маркетинга составил 13-15 млрд рублей в 2021 году. В этом году эксперты ожидают падения на 2,5-3 раза до 4-6 млрд рублей.

В июне VK приобрела креативное агентство инфлюенс-маркетинга Invite вместе с музыкальным лейблом Invite Music и лицензионным агентством Invite Licensing. Ей также отошли принадлежавшие «Яндексу» контентные платформы «Дзен» и «Новости».

Фото на обложке: Unsplash

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