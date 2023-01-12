Источник опроверг увольнения уехавших из России сотрудников VK

Ранее телеграм-канал «Можем объяснить» сообщил, что холдинг собирается уволить всех уехавших сотрудников, если те не вернутся на родину.

В VK не идет речи об увольнении сотрудников на удаленке, поскольку на рынке наблюдается дефицит IT-специалистов, сообщил RB.RU источник, знакомый с ситуацией.

«В VK речи об увольнении сотрудников не идет, поскольку на рынке и так дефицит айтишников, и ни одна компания в России не пойдет на такой шаг в текущих условиях», — сообщил источник RB.RU.

По его словам, в IT-компаниях, банках и госучреждениях есть часть сотрудников, которые располагают доступами к критичным данным, и их работа может проходить только в офисе. Работать из-за рубежа такие сотрудники не могут, поэтому им предлагают либо вернуться, либо взть на себя проекты, которые не преподполагают наличия доступов к важным данным.

В пресс-службе VK RB.RU сообщили, что компания работает в гибридном формате. «График и формат работы специалистов определяется индивидуально. Сотрудники часть времени работают из офиса, часть — удаленно. Некоторые категории специалистов должны большую часть времени работать из офиса. Это связано с доступами к определенным ресурсам, обеспечивает безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов», — пояснили в холдинге.

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