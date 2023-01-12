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Источник опроверг увольнения уехавших из России сотрудников VK

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В VK не идет речи об увольнении сотрудников на удаленке, поскольку на рынке наблюдается дефицит IT-специалистов, сообщил RB.RU источник, знакомый с ситуацией.

Ранее телеграм-канал «Можем объяснить» сообщил, что холдинг собирается уволить всех уехавших сотрудников, если те не вернутся на родину.

Источник опроверг увольнения уехавших из России сотрудников VK

«В VK речи об увольнении сотрудников не идет, поскольку на рынке и так дефицит айтишников, и ни одна компания в России не пойдет на такой шаг в текущих условиях», — сообщил источник RB.RU.

По его словам, в IT-компаниях, банках и госучреждениях есть часть сотрудников, которые располагают доступами к критичным данным, и их работа может проходить только в офисе. Работать из-за рубежа такие сотрудники не могут, поэтому им предлагают либо вернуться, либо взть на себя проекты, которые не преподполагают наличия доступов к важным данным.

В пресс-службе VK RB.RU сообщили, что компания работает в гибридном формате. «График и формат работы специалистов определяется индивидуально. Сотрудники часть времени работают из офиса, часть — удаленно. Некоторые категории специалистов должны большую часть времени работать из офиса. Это связано с доступами к определенным ресурсам, обеспечивает безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов», — пояснили в холдинге.

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