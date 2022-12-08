Релоцироваться нельзя остаться: ставим запятую в выборе карьерной стратегии

Волна отъезжающих «на эмоциях» постепенно спадает, однако многие задумываются о релокации в перспективе. В этом материале Ольга Полднер, карьерный консультант, руководитель одноименного консультационно-обучающего центра, автор Telegram-канала с вакансиями для топ-менеджеров Top Level Job, разобрала основные релокационные стратегии и дала рекомендации тем, кому сложно решиться на переезд в условиях неопределенности.
Транзитная релокация
После объявления частичной мобилизации Казахстан, Грузия и Армения стали основным хабом российских специалистов. По данным исследования рекрутинговой платформы HeadHunter, наибольший прирост (65%) резюме с отметкой о гражданстве России произошел в Казахстане. Выросло также число резюме граждан России в Грузии (48%), Узбекистане (47%), Киргизии (43%) и Армении (35%).
Основной объем предложений — в категориях «информационные технологии», «стратегия, инвестиции, консалтинг», «фитнес, салоны красоты», «сельское хозяйство». Основная проблема заключается в том, что спрос на таких специалистов в этих странах несоразмерен увеличенному предложению.
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С какими IT-профессиями легче всего переехать в другую страну: список
Транзитная (промежуточная) релокация — это переезд в страну на какое-то время с целью дальнейшего поиска работы в другой стране или регионе. Переезд позволяет решить сразу несколько проблем: наработать международный опыт для поиска вакансий в Европе или США, а также предоставляет время для планирования дальнейших шагов: подготовки документов, выбора финальной страны релокации или определения сроков возвращения в Россию.
Транзитный вариант особенно популярен среди IT-специалистов: каждая пятая иностранная ИТ-компания гарантирует успешный наем сотрудников из России, Украины и Беларуси только при условии переезда в более стабильный регион.
При этом в промежуточной релокации выделяют два типа стратегии:
- С увольнением: сотрудник увольняется, уезжает из России: в транзитной стране он живет на свои деньги или временно трудоустраивается там и продолжает искать работу в другой стране / регионе.
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Без увольнения: сотрудник договаривается с работодателем в России, что будет работать на свою компанию удаленно, переезжает в страну, которая выдает Digital Nomad Visa (визу цифрового кочевника). И ищет работу параллельно текущему месту в новой стране / регионе.
Например, на Бермудских островах, в отличие от других стран, нет требований к минимальному месячному доходу, визы выдают в том числе и фрилансерам. В Португалии одно из самых лояльных условий к размеру наименьшего дохода: сейчас это 705 € в месяц за вычетом любых отчислений на социальное обеспечение.
Финальная релокация
Сейчас, когда переезд в страны СНГ чаще всего воспринимается как промежуточный этап, больше всего запросов у клиентов/кандидатов возникает на традиционную релокацию в страны Европы, Северной Америки и Азии.
Но здесь не все так просто: решение должно быть взвешенным и продуманным. Оптимальный период, необходимый для вдумчивой подготовки к релокации — от года. При планировании переезда задайте себе несколько вопросов, чтобы сформировать пул из 3-5 стран.
- Какова ваша мотивация для переезда?
Причин для релокации может быть много: жизненные ценности, карьерное развитие, воссоединение с семьей или любимым человеком, благоприятный климат. Однако процесс социализации и адаптации в новой стране будет длительным и непростым. Поэтому необходимо на берегу понять, хватит ли у вас мотивации и настойчивости для радикальной смены жизненного пути.
- Каковы ваши перспективы на рынке труда в конкретной стране?
Если решение о релокации принимается без оффера на руках, следует проанализировать рынок труда в стране и беспристрастно оценить собственные перспективы найти работу. В каждой стране есть пул востребованных профессий с более легким/быстрым наймом на эти позиции.
Знания и опыт по некоторым профессиям будет сложно продать за границей. Например, опыт директора по развитию на территории РФ крупной российской компании окажется нерелевантным для аналогичной позиции в любом другом регионе. Альтернативой здесь может быть релокация в одну из стран СНГ для работы в компании, бизнес которой (продукты, проекты, сервисы и т. д.) предназначены для российских клиентов / покупателей.
Чем больше у вас hard skills в определенных сферах, тем выше вероятность найти работу в новой стране.
Можно выделить 5 групп специалистов, кто сталкивается с наименьшим количеством сложностей во время релокации в страны Европы, США, Азии, Латинской Америки при условии высокого уровня знания английского языка и идеально — опыта в международных компаниях в России:
- IT-разработчики и представители смежных профессий: тестировщики, архитекторы информационных систем, специалисты по кибербезопасности;
- аналитики: например, Data Scientist, Data-аналитик, продуктовый аналитик;
- product-менеджеры;
- web- и UX/UI-дизайнеры;
- специалисты в digital-маркетинге.
Помните:
- Когда вы претендуете на позицию в России, вы конкурируете за нее с другими кандидатами из РФ.
- Когда вы претендуете на позицию в Европе (или ином регионе), вы конкурируете за нее с локальными / местными кандидатами, кандидатами из других стран, например, Индии и Китая, такими же, как вы, кандидатами из РФ.
При поиске вакансий прорабатывайте ВСЕ возможные каналы: сделайте профессиональное резюме и создайте профиль на LinkedIn, используйте его возможности и свой нетворк, группы в социальных сетях, Telegram-чаты, региональные сайты по поиску работы и кадровые агентства. Напрямую обращайтесь в компании с русскими корнями, просите вас рекомендовать в интересные компании.
Это могут быть не обязательно крупные бизнесы, рассматривайте также небольшие или средние компании.
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Проанализируйте вариант смены профессии на ту, которая будет более востребована в интересном для вас регионе.
Помните, что более релоцируемыми являются технические «ручные» компетенции. Например, программирование или аналитика.
- Какова в среднем стоимость жизни в рассматриваемой стране? Есть ли у вас финансовая подушка безопасности?
Стоимость жизни разнится в зависимости от региона и страны: одинаковый размер зарплаты в Москве и Нью-Йорке совпадает только на бумаге. Просчитайте продуктовую корзину, уточните примерную стоимость жилья. Не забудьте узнать особенности налогообложения, а также стоимость взносов в детские сады и школы.
Для сравнения: средняя стоимость детского сада в Лос-Анджелесе составляет около $1500, а налоговая ставка на доходы физических лиц в Германии может превышать 40%.
- Каковы юридические основания вашего переезда?
Подробно изучите особенности визового законодательства предполагаемой страны релокации: туристическая виза имеет свойство заканчиваться, а получить «визу талантов» или Digital Nomad Visa не так просто. Для получения британской Global Talent, например, необходимо доказать наличие потенциала для развития и подтвердить свою экспертность с помощью публикаций в СМИ с высоким коэффициентом посещаемости (tier-1, tier-2).
Не забудьте уточнить налоговый статус в РФ: продолжение получения дохода внутри страны обязывает доплатить подоходный налог по ставке 30% через 183 дня вне России.
Когда релокация — задача со звездочкой
Исходя из личной практики, могу сказать, что наибольшее количество трудностей при релокации возникает у топ-менеджеров. Карьерный консультант сталкивается со следующими сложностями (выводы основаны на анализе ситуации клиентов):
- низкий или средний уровень знания английского языка;
- отсутствие опыта работы в международной компании в России;
- отсутствие «релоцируемых» компетенций и опыта;
- желание рассматривать только позиции своего уровня;
- неготовность к падению в позиции, к сокращению доходов и ухудшению уровня жизни;
- нежелание переквалифицироваться в более востребованную профессию.
При наличии таких моментов решить запрос клиента на релокацию — непростое дело. Требуется готовность самого человека менять и переосмыслять карьеру.
Рассмотрим три сложных случая из моей практики карьерного консультирования.
Пример 1
IT топ-менеджер одного из крупнейших банков России с месячным доходом от 1 млн руб. до 1,5 млн руб. и средним уровнем английского языка. На своей должности занимается выстраиванием бизнес-процессов и руководит IT-проектами банка.
Запрос — релоцироваться на такой же уровень позиции и дохода в европейскую страну.
Основные сложности:
- более чем десятилетний перерыв в использовании своих прикладных навыков (программирование, тестирование), которые востребованы в мире;
- аналогичные должности в других странах преимущественно занимают те, кто вырос в компании, или локальные управленцы, знающие специфику работы в этой стране;
- уровень английского языка не позволяет пройти собеседование.
Что способно помочь:
- определиться со стратегией релокации (транзитная или финальная), а также с основаниями для легализации: ВНЖ, «Виза талантов», Digital Nomad Visa, Blue Card и т. д.
- подтянуть уровень знания английского языка для свободного прохождения собеседований;
- начать с первых трех вариантов по позиционированию — претендовать на должность:
— Head of IT Department в российских компаниях, которые сами релоцировались из России, или в европейских компаниях, основанными русскими фаундерами;
— близкими по отраслевой специфике, например, FinTech;
— Project Manager в международной компании с падением дохода;
— в банках стран СНГ.
Пример 2
Sales-директор в крупной российской компании с совокупным месячным доходом от 500 тыс. руб. до 800 тыс.руб. и низким уровнем знания английского языка. Техническое высшее образование. Управлял продажами российского продукта на российском рынке. Запрос — релоцироваться в Италию или Великобританию.
Основные сложности:
- отсутствие международного опыта продаж и ответственности за продажи на европейской территории;
- отсутствие высокого уровня английского языка;
- незнание итальянского языка. В Италии очень часто будет требоваться знание локального — итальянского языка.
Что способно помочь:
- оценить свои компетенции, чтобы переобучиться на новую профессию, например, связанную с продуктовой или дата-аналитикой;
- выучить английский язык до уровня C1;
- рассмотреть возможность обучения в магистратуре в желаемой стране с последующим поиском работы;
- предложить свой опыт компаниям (идеально — международным), которые релоцировались в страны СНГ из России, но продолжают продавать на российский рынок;
- опуститься по уровню дохода в два-три раза и стать менеджером по продажам в международной компании (вне РФ), но при этом получить недостающий опыт на международном рынке.
Пример 3
Директор по маркетингу в возрасте 40+ с совокупным месячным доходом от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. и свободным знанием английского языка. Большой опыт продвижения российского продукта исключительно на российском рынке, но с использованием различных инструментов и каналов маркетинга.
Запрос — найти работу на Кипре, так как клиент уже уволился, и его семья уже релоцировалась и легализовалась в этой стране.
Основные сложности:
- отсутствие маркетингового опыта на международном рынке;
- для работодателя сотрудник с таким продолжительным стажем менее привлекателен, чем молодой специалист, так как он overqualified (с англ. «сверхквалифицированный»), т. е. его квалификация, образование, зарплатные ожидания превышают требуемые.
Что пособно помочь:
- рассмотреть такие позиции как digital-маркетолог;
- подготовить список своих услуг, которые можно предложить рынку в качестве фрилансера в области маркетинга;
- рассмотреть идею создания маркетингового агентства, которое работает для клиентов из РФ;
- удаленно вести личную консалтинговую практику для российских компаний.
Качественная релокация, которая принесет вам желаемый результат — это прежде всего подготовленный, продуманный до мелочей процесс. И готовность к тому, что он может быть весьма сложным и непростым.
Не все будет получаться так, как вы себе представили и запланировали. Но понимание всех сложностей, подводных камней на старте позволит вам минимизировать риски, строить и развивать карьеру в новой стране.
Фото на обложке: Shutterstock / 06photo
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