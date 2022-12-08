Релоцироваться нельзя остаться: ставим запятую в выборе карьерной стратегии

Волна отъезжающих «на эмоциях» постепенно спадает, однако многие задумываются о релокации в перспективе. В этом материале Ольга Полднер, карьерный консультант, руководитель одноименного консультационно-обучающего центра, автор Telegram-канала с вакансиями для топ-менеджеров Top Level Job , разобрала основные релокационные стратегии и дала рекомендации тем, кому сложно решиться на переезд в условиях неопределенности.

Транзитная‎ релокация

После объявления частичной мобилизации Казахстан, Грузия и Армения стали основным хабом российских специалистов. По данным исследования рекрутинговой платформы HeadHunter, наибольший прирост (65%) резюме с отметкой о гражданстве России произошел в Казахстане. Выросло также число резюме граждан России в Грузии (48%), Узбекистане (47%), Киргизии (43%) и Армении (35%).

Основной объем предложений — в категориях «информационные технологии», «стратегия, инвестиции, консалтинг», «фитнес, салоны красоты», «сельское хозяйство». Основная проблема заключается в том, что спрос на таких специалистов в этих странах несоразмерен увеличенному предложению.

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С какими IT-профессиями легче всего переехать в другую страну: список

‎Транзитная (промежуточная) релокация — это переезд в страну на какое-то время с целью дальнейшего поиска работы в другой стране или регионе. Переезд позволяет решить сразу несколько проблем: наработать международный опыт для поиска вакансий в Европе или США, а также предоставляет время для планирования дальнейших шагов: подготовки документов, выбора финальной страны релокации или определения сроков возвращения в Россию.

Транзитный вариант особенно популярен среди IT-специалистов: каждая пятая иностранная ИТ-компания гарантирует успешный наем сотрудников из России, Украины и Беларуси только при условии переезда в более стабильный регион.

При этом в промежуточной релокации выделяют два типа стратегии:

С увольнением: сотрудник увольняется, уезжает из России: в транзитной стране он живет на свои деньги или временно трудоустраивается там и продолжает искать работу в другой стране / регионе.

Без увольнения: сотрудник договаривается с работодателем в России, что будет работать на свою компанию удаленно, переезжает в страну, которая выдает Digital Nomad Visa (визу цифрового кочевника). И ищет работу параллельно текущему месту в новой стране / регионе.



Например, на Бермудских островах, в отличие от других стран, нет требований к минимальному месячному доходу, визы выдают в том числе и фрилансерам. В Португалии одно из самых лояльных условий к размеру наименьшего дохода: сейчас это 705 € в месяц за вычетом любых отчислений на социальное обеспечение.

Финальная релокация

Сейчас, когда переезд в страны СНГ чаще всего воспринимается как промежуточный этап, больше всего запросов у клиентов/кандидатов возникает на традиционную релокацию в страны Европы, Северной Америки и Азии.

Но здесь не все так просто: решение должно быть взвешенным и продуманным. Оптимальный период, необходимый для вдумчивой подготовки к релокации — от года. При планировании переезда задайте себе несколько вопросов, чтобы сформировать пул из 3-5 стран.

Какова ваша мотивация для переезда?

Причин для релокации может быть много: жизненные ценности, карьерное развитие, воссоединение с семьей или любимым человеком, благоприятный климат. Однако процесс социализации и адаптации в новой стране будет длительным и непростым. Поэтому необходимо на берегу понять, хватит ли у вас мотивации и настойчивости для радикальной смены жизненного пути.

Каковы ваши перспективы на рынке труда в конкретной стране?

Если решение о релокации принимается без оффера на руках, следует проанализировать рынок труда в стране и беспристрастно оценить собственные перспективы найти работу. В каждой стране есть пул востребованных профессий с более легким/быстрым наймом на эти позиции.

Знания и опыт по некоторым профессиям будет сложно продать за границей. Например, опыт директора по развитию на территории РФ крупной российской компании окажется нерелевантным для аналогичной позиции в любом другом регионе. Альтернативой здесь может быть релокация в одну из стран СНГ для работы в компании, бизнес которой (продукты, проекты, сервисы и т. д.) предназначены для российских клиентов / покупателей.

Чем больше у вас hard skills в определенных сферах, тем выше вероятность найти работу в новой стране.

Можно выделить 5 групп специалистов, кто сталкивается с наименьшим количеством сложностей во время релокации в страны Европы, США, Азии, Латинской Америки при условии высокого уровня знания английского языка и идеально — опыта в международных компаниях в России:

IT-разработчики и представители смежных профессий: тестировщики, архитекторы информационных систем, специалисты по кибербезопасности;

аналитики: например, Data Scientist, Data-аналитик, продуктовый аналитик;

product-менеджеры;

web- и UX/UI-дизайнеры;

специалисты в digital-маркетинге.

Помните:

Когда вы претендуете на позицию в России, вы конкурируете за нее с другими кандидатами из РФ.

Когда вы претендуете на позицию в Европе (или ином регионе), вы конкурируете за нее с локальными / местными кандидатами, кандидатами из других стран, например, Индии и Китая, такими же, как вы, кандидатами из РФ.

При поиске вакансий прорабатывайте ВСЕ возможные каналы: сделайте профессиональное резюме и создайте профиль на LinkedIn, используйте его возможности и свой нетворк, группы в социальных сетях, Telegram-чаты, региональные сайты по поиску работы и кадровые агентства. Напрямую обращайтесь в компании с русскими корнями, просите вас рекомендовать в интересные компании.

Это могут быть не обязательно крупные бизнесы, рассматривайте также небольшие или средние компании.

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Проанализируйте вариант смены профессии на ту, которая будет более востребована в интересном для вас регионе.



Помните, что более релоцируемыми являются технические «ручные» компетенции. Например, программирование или аналитика.

Какова в среднем стоимость жизни в рассматриваемой стране? Есть ли у вас финансовая подушка безопасности?

Стоимость жизни разнится в зависимости от региона и страны: одинаковый размер зарплаты в Москве и Нью-Йорке совпадает только на бумаге. Просчитайте продуктовую корзину, уточните примерную стоимость жилья. Не забудьте узнать особенности налогообложения, а также стоимость взносов в детские сады и школы.

Для сравнения: средняя стоимость детского сада в Лос-Анджелесе составляет около $1500, а налоговая ставка на доходы физических лиц в Германии может превышать 40%.

Каковы юридические основания вашего переезда?

Подробно изучите особенности визового законодательства предполагаемой страны релокации: туристическая виза имеет свойство заканчиваться, а получить «визу талантов» или Digital Nomad Visa не так просто. Для получения британской Global Talent, например, необходимо доказать наличие потенциала для развития и подтвердить свою экспертность с помощью публикаций в СМИ с высоким коэффициентом посещаемости (tier-1, tier-2).

Не забудьте уточнить налоговый статус в РФ: продолжение получения дохода внутри страны обязывает доплатить подоходный налог по ставке 30% через 183 дня вне России.

Когда релокация — задача со звездочкой

Исходя из личной практики, могу сказать, что наибольшее количество трудностей при релокации возникает у топ-менеджеров. Карьерный консультант сталкивается со следующими сложностями (выводы основаны на анализе ситуации клиентов):

низкий или средний уровень знания английского языка;

отсутствие опыта работы в международной компании в России;

отсутствие «релоцируемых» компетенций и опыта;

желание рассматривать только позиции своего уровня;

неготовность к падению в позиции, к сокращению доходов и ухудшению уровня жизни;

нежелание переквалифицироваться в более востребованную профессию.

При наличии таких моментов решить запрос клиента на релокацию — непростое дело. Требуется готовность самого человека менять и переосмыслять карьеру.

Рассмотрим три сложных случая из моей практики карьерного консультирования.

Пример 1

IT топ-менеджер одного из крупнейших банков России с месячным доходом от 1 млн руб. до 1,5 млн руб. и средним уровнем английского языка. На своей должности занимается выстраиванием бизнес-процессов и руководит IT-проектами банка.

Запрос — релоцироваться на такой же уровень позиции и дохода в европейскую страну.

Основные сложности:

более чем десятилетний перерыв в использовании своих прикладных навыков (программирование, тестирование), которые востребованы в мире;

аналогичные должности в других странах преимущественно занимают те, кто вырос в компании, или локальные управленцы, знающие специфику работы в этой стране;

уровень английского языка не позволяет пройти собеседование.

Что способно помочь:

определиться со стратегией релокации (транзитная или финальная), а также с основаниями для легализации: ВНЖ, «Виза талантов», Digital Nomad Visa, Blue Card и т. д.

подтянуть уровень знания английского языка для свободного прохождения собеседований;

начать с первых трех вариантов по позиционированию — претендовать на должность:

— Head of IT Department в российских компаниях, которые сами релоцировались из России, или в европейских компаниях, основанными русскими фаундерами;

— близкими по отраслевой специфике, например, FinTech;

— Project Manager в международной компании с падением дохода;

— в банках стран СНГ.

Пример 2

Sales-директор в крупной российской компании с совокупным месячным доходом от 500 тыс. руб. до 800 тыс.руб. и низким уровнем знания английского языка. Техническое высшее образование. Управлял продажами российского продукта на российском рынке. Запрос — релоцироваться в Италию или Великобританию.

Основные сложности:

отсутствие международного опыта продаж и ответственности за продажи на европейской территории;

отсутствие высокого уровня английского языка;

незнание итальянского языка. В Италии очень часто будет требоваться знание локального — итальянского языка.

Что способно помочь:

оценить свои компетенции, чтобы переобучиться на новую профессию, например, связанную с продуктовой или дата-аналитикой;

выучить английский язык до уровня C1;

рассмотреть возможность обучения в магистратуре в желаемой стране с последующим поиском работы;

предложить свой опыт компаниям (идеально — международным), которые релоцировались в страны СНГ из России, но продолжают продавать на российский рынок;

опуститься по уровню дохода в два-три раза и стать менеджером по продажам в международной компании (вне РФ), но при этом получить недостающий опыт на международном рынке.

Пример 3

Директор по маркетингу в возрасте 40+ с совокупным месячным доходом от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. и свободным знанием английского языка. Большой опыт продвижения российского продукта исключительно на российском рынке, но с использованием различных инструментов и каналов маркетинга.

Запрос — найти работу на Кипре, так как клиент уже уволился, и его семья уже релоцировалась и легализовалась в этой стране.

Основные сложности:

отсутствие маркетингового опыта на международном рынке;

для работодателя сотрудник с таким продолжительным стажем менее привлекателен, чем молодой специалист, так как он overqualified (с англ. «сверхквалифицированный»), т. е. его квалификация, образование, зарплатные ожидания превышают требуемые.

Что пособно помочь:

рассмотреть такие позиции как digital-маркетолог;

подготовить список своих услуг, которые можно предложить рынку в качестве фрилансера в области маркетинга;

рассмотреть идею создания маркетингового агентства, которое работает для клиентов из РФ;

удаленно вести личную консалтинговую практику для российских компаний.

Качественная релокация, которая принесет вам желаемый результат — это прежде всего подготовленный, продуманный до мелочей процесс. И готовность к тому, что он может быть весьма сложным и непростым.



Не все будет получаться так, как вы себе представили и запланировали. Но понимание всех сложностей, подводных камней на старте позволит вам минимизировать риски, строить и развивать карьеру в новой стране.

Фото на обложке: Shutterstock / 06photo