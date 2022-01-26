«ВКонтакте» и «Госуслуги» включили в список социально значимых ресурсов

Социальная сеть «ВКонтакте» и портал «Госуслуги» пополнили список социально значимых ресурсов. Решение об их включении в список приняли на заседании комиссии Минцифры.

Об итогах заседания рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В первый перечень социально значимых ресурсов (СЗР) включили «ВКонтакте» и «Госуслуги».

«Почему “Госуслуги” – понятно. Что касается ВК, то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и “одно окно” для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тыс. пабликов органов власти и госучреждений», – отметил Хинштейн.

Согласно закону о «доступном интернете», операторы обязаны сделать доступ к ресурсам из списка СЗР бесплатным.

По словам Хинштейна, на следующем заседании комиссия обсудит включения в список СЗР соцсети «Одноклассники». Также будет определены сайты органов власти, которые будут включены в список СЗР.

Закон о бесплатном доступе к сайтам из списка СЗР Владимир Путин подписал в июле 2021 года.

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