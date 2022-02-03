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На образовательную платформу VK и «Ростелекома» пожаловались в прокуратуру

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Исполняющая обязанности директора организации поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены» Анастасия Лихобаба обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой остановить использование образовательной платформы для школьников и учителей «Сферум».

На образовательную платформу VK и «Ростелекома» пожаловались в прокуратуру

Разработанный VK и «Ростелекомом» по заказу правительства РФ аналог Zoom имеет ряд уязвимостей, которые позволяют педофилам и наркоторговцам легко получать доступ к детям, в том числе тайно, пишет газета «Ведомости».

Один из родителей в качестве эксперимента уже зарегистрировался как ученик семи школ и никто его не заметил. «Дыра в безопасности» связана с возможностью получать доступ к «Сферуму» через прямые ссылки, которые легко найти в сети «ВКонтакте».

«Сферум» позволяет ученикам во время болезни смотреть уроки в трансляции, слушать учителя, сдавать домашние задания. К системе уже подклечены более 2,5 млн человек в 27 заведениях образования России.

Разработчики «Сферума» сообщили, что уже «идет корректировка принципов функционирования ссылок». От ссылок могут отказаться.

Жалоба от Лихобабы также направлена в Минпросвещения и Минцифры, которые курировали создание платформы.

«Сферум» является частью цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ.

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Фото на обложке: pexels.com

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