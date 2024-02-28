Лейбл VK Records в апреле откроет музыкальную студию

Лейбл VK Records в апреле 2024 года откроет музыкальную студию, говорится в сообщении VK. Для музыкантов теперь будет доступен полный цикл звукозаписи и услуги музыкального продакшена — профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг.

Четыре студии будут располагаться в офисе VK на площади 300 кв. м. — главная, две контрольные и аранжировочная. К студии будет примыкать зал со сценой, где планируются музыкальные презентации и выступления артистов.

Студийный комплекс будет доступен артистам, которые работают с лейблом VK Records. Также доступ в студию будут у звезд, которые работают с VK.

VK запустила новое бизнес-направление VK Records в сентябре 2022 года. Лейбл занимается продюсированием артистов, издательством и дистрибуцией музыки. По издательству и дистрибуции с VK Records сотрудничают более 200 артистов, среди которых RAAVA Music (ELMAN, Andro, MONA), Atomic Heart, Валя Карнавал, Тимати, 10AGE, АК-47 и другие. Сейчас музыкальный каталог лейбла насчитывает более 2 тыс. треков.

Свой лейбл есть также у МТС и приложения вертикальных видео Yappy от «Газпром-медиа холдинга».

Фото: VK