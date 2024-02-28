Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Лейбл VK Records в апреле откроет музыкальную студию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Лейбл VK Records в апреле 2024 года откроет музыкальную студию, говорится в сообщении VK. Для музыкантов теперь будет доступен полный цикл звукозаписи и услуги музыкального продакшена — профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг.

Лейбл VK Records в апреле откроет музыкальную студию

Четыре студии будут располагаться в офисе VK на площади 300 кв. м. — главная, две контрольные и аранжировочная. К студии будет примыкать зал со сценой, где планируются музыкальные презентации и выступления артистов.

 Музыкальная студия VK

Студийный комплекс будет доступен артистам, которые работают с лейблом VK Records. Также доступ в студию будут у звезд, которые работают с VK.

 Музыкальная студия VK

VK запустила новое бизнес-направление VK Records в сентябре 2022 года. Лейбл занимается продюсированием артистов, издательством и дистрибуцией музыки. По издательству и дистрибуции с VK Records сотрудничают более 200 артистов, среди которых RAAVA Music (ELMAN, Andro, MONA), Atomic Heart, Валя Карнавал, Тимати, 10AGE, АК-47 и другие. Сейчас музыкальный каталог лейбла насчитывает более 2 тыс. треков. 

Свой лейбл есть также у МТС и приложения вертикальных видео Yappy от «Газпром-медиа холдинга».

Фото: VK

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Кому принадлежит нейромузыка и как её использовать в коммерческих целях, чтобы не попасть в суд
  2. 2 Правила аудиобрендинга, которые помогут компаниям избежать штрафов
  3. 3 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
  4. 4 Фоновый шум для концентрации: 5 сервисов
  5. 5 ﻿Рождение звука и инновации восприятия: история компании Dolby

ВОЗМОЖНОСТИ

29 февраля 2024

ПРОФ-IT. Инновация

29 февраля 2024

Евразийский центр инноваций

29 февраля 2024

Стальное дерево

Все ВОЗМОЖНОСТИ