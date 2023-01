МТС запустит собственный музыкальный лейбл

Артисты лейбла МТС также будут «наполнять контентом концертные площадки под управлением МТС Live».

Артисты и их менеджеры смогут работать с оператором по двум моделям — Premium (с полной поддержкой в управлении правами и их монетизации, маркетингом, авансами, работой с каталогами и создание новых треков) и DIY (do it yourself — в этом случае артист или его менеджер будут заниматься продвижением в основном самостоятельно).

В работе по DIY артист сможет использовать компанию в качестве агрегатора для загрузки треков на стриминги для последующей монетизации. В МТС пояснили, что загрузку будут выполнять партнеры, предоставляющие софт, их имена не раскрываются.

Новое направление бизнеса МТС возглавила Надежда Бойчевски, бывший гендиректор российского подразделения американского дистрибутора ONErpm Eastern. Также она занимала должность исполнительного продюсера лейбла Respect Production (Каста, Макс Корж и другие) и работала в Universal Music Russia.

Вложения в проект МТС не раскрывает.

В настоящее время крупнейший участник рынка цифровой дистрибуции музыки в РФ — Zvonko Group (входят «Первое музыкальное», Национальное музыкальное издательство, студию «Союз», Soyuz Music), работают также французская Believe Digital, ONErpm и ряд небольших компаний.

Осенью VK Records, которая будет создавать собственные музыкальные лейблы и управлять ими, запустила VK. VK Records будет искать таланты внутри соцсети «ВКонтакте» и подписывать уже действующих артистов.

МТС уже несколько лет работает на музыкальном рынке, развивая стриминговый сервис МТС Music на базе технологий «Яндекс Музыки», и МТС Live, которая занимается промоутерской, концертной, билетной деятельностью, а также вкладывается в создание сети концертных площадок.

