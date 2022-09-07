VK запросила у Минцифры 3 млрд рублей на разработку движка для видеоигр

Компания VK запросила у Минцифры 3 млрд рублей на разработку российского игрового движка. У разработки есть шансы стать аналогом зарубежных Unity или Unreal Engine.
Это уже вторая попытка привлечения госфинансирования на разработку игрового движка. В июле «Ростех» предложил Минцифры передать госкорпорации средства фонда «Росинфокоминвест» для разработки отечественного игрового движка. Тогда ведомство порекомендовало обратиться в РФРИТ, пишет «Коммерсантъ».
Собеседник газеты в IT-компании полагает, что сейчас лишь у VK достаточно компетенций, чтобы реализовать такой проект. По его мнению, логично, что если он будет финансироваться государством, то после его создания движок должен быть доступен всем российским разработчикам игр.
У разработчиков появились трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam) с начала спецоперации на Украине. Российский рынок начали также покидать крупные игроки: Plarium и Game Insight решили закрыть действовавшие в стране студии, где работали почти 1 тыс. человек.
Фото на обложке: wavebreakmedia /
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