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«ВКонтакте» запустила моментальный перевод сообщений в чатах на три иностранных языка

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи получили возможность переводить сообщения в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Соцсеть запустила моментальный перевод текста в чатах, говорится в ее сообщении.

«ВКонтакте» запустила моментальный перевод сообщений в чатах на три иностранных языка

Перевод сообщения происходит только по желанию пользователя и производится с помощью собственных технологий и инструментов «ВКонтакте», без участия стороннего оборудования или программных решений. 

«Надежность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросетевая модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы», — говорится в сообщении соцсети. В частности, технология «ВКонтакте» различает сленг.

 

Чтобы перевести текст в чате, нужно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать «Перевести». Также текст можно прослушать. Количество языков со временем будет увеличиваться.

В октябре прошлого года соцсеть также запустила автоматический перевод публикаций сообществ с русского на английский язык.

Фото на обложке: «ВКонтакте»

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