Приложение «VK Видео» появилось для приставок Apple TV

Вышла бета-версия приложения «VK Видео» для телевизионных приставок Apple TV на tvOS, говорится в сообщении соцсети.

В приложении есть возможность создать персонализированные плейлисты, реализован удобный поиск видео и авторов контента, а также регулируется качество видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

Одна из главных особенностей приложения для tvOS — возможность просматривать любой контент из библиотеки «VK Видео» без авторизации.

Приложение также поддерживает нативные возможности приставок Apple TV, такие как синхронизация с другими устройствами Apple. В нем доступны новости эфирных каналов, эксклюзивные шоу, видео от блогеров, спортивные трансляции, фильмы и сериалы. Всего собрано 8 разделов.

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