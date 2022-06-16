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VK запустила программу поддержки для стримеров

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«ВКонтакте» предложит активным авторам прямых трансляций бесплатное промо на площадке. Стримеры смогут рассказать о своем контенте и набрать новых подписчиков, рассказали RB в пресс-службе компании.

VK запустила программу поддержки для стримеров

Стримеры смогут получить месяц помощи в продвижении, место в топе сообществ в категории «Блогеры», а также анонсы с упоминанием проекта в сообществе VK Video Creators.

Присоединиться к программе поддержки смогут все авторы, которые пришли или вернулись «ВКонтакте» с 1 марта 2022 года. У стримеров может быть любой контент: мастер-классы, повседневная жизнь, путешествия, прохождения компьютерных игр и другое. 

Начинающие стримеры смогут пройти бесплатное обучение видеоблогингу, специалисты «ВКонтакте» проведут с ними консультации и расскажут, как создать личный бренд и построить вокруг него комьюнити, какую тематику выбрать, какие лайфхаки помогут улучшить их контент.

На днях VK и ИТМО запустили онлайн-курс по облачным технологиям, его программу разработали в VK Cloud Solutions. Обучение бесплатное, курс насчитывает семь лекций, пройти его может любой желающий.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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