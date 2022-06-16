VK запустила программу поддержки для стримеров

«ВКонтакте» предложит активным авторам прямых трансляций бесплатное промо на площадке. Стримеры смогут рассказать о своем контенте и набрать новых подписчиков, рассказали RB в пресс-службе компании.
Стримеры смогут получить месяц помощи в продвижении, место в топе сообществ в категории «Блогеры», а также анонсы с упоминанием проекта в сообществе VK Video Creators.
Присоединиться к программе поддержки смогут все авторы, которые пришли или вернулись «ВКонтакте» с 1 марта 2022 года. У стримеров может быть любой контент: мастер-классы, повседневная жизнь, путешествия, прохождения компьютерных игр и другое.
Начинающие стримеры смогут пройти бесплатное обучение видеоблогингу, специалисты «ВКонтакте» проведут с ними консультации и расскажут, как создать личный бренд и построить вокруг него комьюнити, какую тематику выбрать, какие лайфхаки помогут улучшить их контент.
На днях VK и ИТМО запустили онлайн-курс по облачным технологиям, его программу разработали в VK Cloud Solutions. Обучение бесплатное, курс насчитывает семь лекций, пройти его может любой желающий.
Фото на обложке: XanderSt /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как повторить успех онлайн-лектория TED: 4 главных совета
- 2 Особенности восточного пиара: питчинг в WhatsApp, подарки на рамадан и вагон терпения
- 3 Зачем бизнесу авторские телеграм-каналы: объясняем на примере «Альфа-Капитал»
- 4 Реклама будущего: 5 трендов, которые могут полностью изменить рынок
- 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
ВОЗМОЖНОСТИ
16 июня 2022
20 июня 2022