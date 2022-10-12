Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных сервиса «Детектор сбоев». Больше всего жалоб поступает из Москвы.
В пресс-службе соцсети RB.RU сообщили, что «у части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте"».
«Мы завершаем мероприятия по восстановлению штатной работы "ВКонтакте"», — добавил представитель компании.
В 12:10 мск «ВКонтакте» дополнительно сообщила об отсутствии задержек в работе соцсети.
Фото на обложке: «ВКонтакте»
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