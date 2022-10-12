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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных сервиса «Детектор сбоев». Больше всего жалоб поступает из Москвы. 

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
О проблемах в работе сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и других городов.

В пресс-службе соцсети RB.RU сообщили, что «у части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте"».

«Мы завершаем мероприятия по восстановлению штатной работы "ВКонтакте"», — добавил представитель компании.

В 12:10 мск «ВКонтакте» дополнительно сообщила об отсутствии задержек в работе соцсети.

Фото на обложке: «ВКонтакте»

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