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«ВКонтакте» и «Яндекс» запустили сервисы объявлений

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В социальной сети «ВКонтакте», а также на платформе «Яндекс.Объявления» теперь можно размещать частные объявления для покупки, продажи или обмена вещей. Об этом Rusbase сообщили представители обеих компаний.

«ВКонтакте» и «Яндекс» запустили сервисы объявлений

В соцсети «ВКонтакте» появился раздел «Объявления». Он предоставляет покупателям доступ к единому каталогу предложений от пользователей «ВКонтакте» и сервиса «Юла». Объявление при этом можно опубликовать только на одной площадке — оно одновременно попадет в общий каталог.

Новость дополняется.

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