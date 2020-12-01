«ВКонтакте» и «Яндекс» запустили сервисы объявлений

Екатерина Кочкина
В социальной сети «ВКонтакте», а также на платформе «Яндекс.Объявления» теперь можно размещать частные объявления для покупки, продажи или обмена вещей. Об этом Rusbase сообщили представители обеих компаний.
«ВКонтакте» и «Яндекс» запустили сервисы объявленийЕкатерина Кочкина
В соцсети «ВКонтакте» появился раздел «Объявления». Он предоставляет покупателям доступ к единому каталогу предложений от пользователей «ВКонтакте» и сервиса «Юла». Объявление при этом можно опубликовать только на одной площадке — оно одновременно попадет в общий каталог.
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