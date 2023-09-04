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«Вкусно — и точка» планирует открыть ресторан в Китае

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует открыть заведения в китайском городе Хэйхэ. Для этого компании нужно получить разрешение McDonald’s.

«Вкусно — и точка» планирует открыть ресторан в Китае

Владелец российской сети Александр Говор сообщил ТАСС, что в компанию пришел запрос из Хэйхэ. По его словам, «логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s».

Он также добавил, что к сети обратились и из других стран по поводу возможности открытия у них ресторанов «Вкусно — и точка».

  • McDonald’s приостановил работу всех своих 850 ресторанов в России в марте 2022 года. В мае сеть объявила, что окончательно покидает российский рынок. Бизнес был продан бизнесмену Александру Говору, который заявил о «жестком и амбициозном» плане по открытию всех ресторанов сети за два месяца.
  • Первые пятнадцать предприятий бывшего ресторана McDonald's в России начали работать под брендом «Вкусно — и точка» в июне 2022 года.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»

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