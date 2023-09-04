«Вкусно — и точка» планирует открыть ресторан в Китае

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует открыть заведения в китайском городе Хэйхэ. Для этого компании нужно получить разрешение McDonald’s.
Владелец российской сети Александр Говор сообщил ТАСС, что в компанию пришел запрос из Хэйхэ. По его словам, «логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s».
Он также добавил, что к сети обратились и из других стран по поводу возможности открытия у них ресторанов «Вкусно — и точка».
- McDonald’s приостановил работу всех своих 850 ресторанов в России в марте 2022 года. В мае сеть объявила, что окончательно покидает российский рынок. Бизнес был продан бизнесмену Александру Говору, который заявил о «жестком и амбициозном» плане по открытию всех ресторанов сети за два месяца.
- Первые пятнадцать предприятий бывшего ресторана McDonald's в России начали работать под брендом «Вкусно — и точка» в июне 2022 года.
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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