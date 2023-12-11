«Вкусвилл» выпустил придверные коврики с надписями для курьеров

«Вкусвилл» разработал придверные коврики с надписями «Спасибо, я все передам» и «Мне можно доверить заказ» — чтобы пакеты с продуктами не пачкались, а курьеры знали, в каком месте оставить покупку. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

По данным компании, летом число пользователей, которые выбирали опцию «оставить заказ у двери», составило более 300 тыс. При этом на горячую линию поступали обращения как от покупателей, так и от курьеров о том, что непонятно, где оставлять заказ, и что пакеты пачкаются.

«В связи с этим и было принято решение создать специальный придверный коврик, который, во-первых, помогает курьерам ориентироваться и оставлять заказ в нужном месте, а во-вторых, помогает сохранить пакет в целости и чистоте», — сообщили во «Вкусвилл».

Дизайн и копирайт ковриков разрабатывала команда компании.

Сейчас в каталоге «Вкусвилла» есть два разных дизайна коврика, их можно заказать с бесплатной доставкой за 2 часа. Товар сейчас предлагается только покупателям в Москве и Московской области, но компания обещает масштабировать проект и в других городах.

«Вкусвилл» запустил собственную доставку продуктов по Москве в 2019 году. По собственным данным компании, доля онлайн-заказов в конце 2022 года составила 39%. Число онлайн-заказов компании в день превышает 300 тыс.

Фото: «Вкусвилл»