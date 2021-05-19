«ВкусВилл» начал продажи на «AliExpress Россия»

В разделе «Есть!» будут представлены все категории товаров «ВкусВилл» — готовая кулинария, молочные продукты, фрукты и овощи, напитки, заморозка и другие, сообщили RB.RU в «AliExpress Россия».

Пользователям приложения маркетплейса будет доступно более 3 тысяч товаров, при этом «ВкусВилл» намерен ежемесячно расширять их ассортимент.

Фото в тексте: «AliExpress Россия».

Заказы из «ВкусВилл» будут доставлять собственные курьеры и партнёры из служб такси. Условия будут аналогичны другим службам доставки: отсустствие минимальной обязательной суммы и максимальный срок доставки в 2 часа.

Продукты из «ВкусВилл» пока доступны только пользователям «AliExpress Россия» в Москве, однако в ближайшее время такая возможность появится у жителей Санкт-Петербурга и других городов, заявляют в компании.

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