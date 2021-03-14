Власти заблокировали Clubhouse в Омане

Американское приложение Clubhouse заблокировано на территории государства Оман по решению местных властей, сообщает Reuters . Представители правопорядка объяснили блокировку тем, что разработчики не получили необходимого разрешения, однако представители правозащитных организаций считают происходящее проявлением цензуры.

«Правительство Омана берет авторитарное правительство Китая в качестве образца для подражания и запрещает Clubhouse, который использовался оманцами как место для свободного выражения своего мнения без государственной цензуры», — говорится в заявлении Оманской ассоциации по правам человека. .

Ранее Clubhouse был заблокирован на территории Китая — пользователи потеряли доступ к приложению без предварительных уведомлений. В ряде американских медиа социальная сеть подверглась критике за отсутствие инструментов модерации потенциально опасного контента.

Социальная сеть Clubhouse была запущена на iOS в апреле 2020 года как платформа для общения в голосовых чатах, получить доступ к которой можно только по ссылке-приглашению.

В русскоязычном сегменте проект начал развиваться с февраля 2021 года. Соцсеть стала популярна в том числе на фоне ее использования медийными личностями — Илоном Маском, Марком Цукербергом и другими.

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