Власти заблокировали Clubhouse в Омане

Американское приложение Clubhouse заблокировано на территории государства Оман по решению местных властей, сообщает Reuters. Представители правопорядка объяснили блокировку тем, что разработчики не получили необходимого разрешения, однако представители правозащитных организаций считают происходящее проявлением цензуры.
«Правительство Омана берет авторитарное правительство Китая в качестве образца для подражания и запрещает Clubhouse, который использовался оманцами как место для свободного выражения своего мнения без государственной цензуры», — говорится в заявлении Оманской ассоциации по правам человека. .
Ранее Clubhouse был заблокирован на территории Китая — пользователи потеряли доступ к приложению без предварительных уведомлений. В ряде американских медиа социальная сеть подверглась критике за отсутствие инструментов модерации потенциально опасного контента.
Социальная сеть Clubhouse была запущена на iOS в апреле 2020 года как платформа для общения в голосовых чатах, получить доступ к которой можно только по ссылке-приглашению.
В русскоязычном сегменте проект начал развиваться с февраля 2021 года. Соцсеть стала популярна в том числе на фоне ее использования медийными личностями — Илоном Маском, Марком Цукербергом и другими.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter