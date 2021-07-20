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Во сколько обойдется экономике третья волна COVID: названа сумма

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Третья волна заболеваемости коронавирусом в России будет стоить экономики 0,1%-0,2% роста ВВП, который прогнозируют в 2021 году. Такую цифру называет директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Во сколько обойдется экономике третья волна COVID: названа сумма

Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы роста ВВП составят 3,8% в 2021 году, таким образом показатель должен достигнуть 122,95 трлн рублей. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на документ, который попал в распоряжение агентства.

За две рабочие недели, начиная с 28 июня реальное потребление домохозяйств в России снизилось на 4,5-6% по сравнению со сценарием, который не предполагал ужесточений. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова. Эксперт сделал такой вывод на основе данных Банка России об отраслевых финансовых потоках. 

Напомним, что такая статистика Центробанка отражает платежи за товары и услуги в экономике, проведенные через Национальную платежную систему. 

Как отмечает издание, снижение реального совокупного потребления на 2% наблюдалось в секторах, которые больше всего пострадали от антиковидных ограничений. Среди них — общепит, небольшая часть розницы, развлечения и туризм.

Также спад наблюдался и в операциях с недвижимостью. Причиной стали изменения условий льготной ипотеки для новостроек, которые стали действовать с 1 июля, допускает Дмитрий Куликов. Согласно новым условиям, ставка повышается с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита для всех регионов  —  до 3 млн рублей.

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 Фото:fotodrobik/Shutterstock



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