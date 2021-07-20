Во сколько обойдется экономике третья волна COVID: названа сумма

Третья волна заболеваемости коронавирусом в России будет стоить экономики 0,1%-0,2% роста ВВП, который прогнозируют в 2021 году. Такую цифру называет директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы роста ВВП составят 3,8% в 2021 году, таким образом показатель должен достигнуть 122,95 трлн рублей. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на документ, который попал в распоряжение агентства.
За две рабочие недели, начиная с 28 июня реальное потребление домохозяйств в России снизилось на 4,5-6% по сравнению со сценарием, который не предполагал ужесточений. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова. Эксперт сделал такой вывод на основе данных Банка России об отраслевых финансовых потоках.
Напомним, что такая статистика Центробанка отражает платежи за товары и услуги в экономике, проведенные через Национальную платежную систему.
Как отмечает издание, снижение реального совокупного потребления на 2% наблюдалось в секторах, которые больше всего пострадали от антиковидных ограничений. Среди них — общепит, небольшая часть розницы, развлечения и туризм.
Также спад наблюдался и в операциях с недвижимостью. Причиной стали изменения условий льготной ипотеки для новостроек, которые стали действовать с 1 июля, допускает Дмитрий Куликов. Согласно новым условиям, ставка повышается с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита для всех регионов — до 3 млн рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Работодателям предложили разрешить выдавать сотрудникам ипотеку
- 2 В России с начала 2021 года закрылось рекордное количество ИП
- 3 Как вернуть похищенные со счета средства: ЦБ дал инструкцию
- 4 Вице-премьеры станут кураторами федеральных округов
- 5 Подкасты для развития своего дела: шесть проектов о стартапах