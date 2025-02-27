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Суд приостановил права иностранцев на производителя водки «Русский стандарт»

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Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина о приостановке корпоративных прав американской Roust Corporation и кипрской Pasalba Ltd. на АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка». Данные об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Суд приостановил права иностранцев на производителя водки «Русский стандарт»
  1. Новости

Roust Corporation принадлежит 90,99% акций «Русский стандарт водка», следует из информации Rusprofile. Основным владельцем «Руст Россия» в ЕГРЮЛ указывалась Pasalba Ltd., отметил «Интерфакс».

Контекст. Минфин подал иск о приостановке прав 5 февраля. Это произошло после того, как правительство в ноябре включило «Руст Россия» и «Русский стандарт водка» в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Этот статус позволяет контролирующим акционерам перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из «недружественных» стран, писал РБК.

  • Группа Roust занимается производством и дистрибьюцией водки «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли», а также вина, виски, вермута, джина, коньяка и ликеров. Она входит в холдинг «Русский стандарт» Рустама Тарико.
  • Выручка «Русский стандарт водка» в 2023 году составила 3,77 млрд рублей (-21% к предыдущему году), чистая прибыль — 39 млн рублей. Выручка «Руст Россия» снизилась на 6%, до 19,5 млрд рублей, чистый убыток составил 2,6 млрд рублей.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock / FOTODOM

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