«Додо пицца» запустила заказы через голосовые сообщения
Сеть пиццерий «Додо пицца» запустила доставку с помощью голоса. Для оформления заказа нужно отправить голосовое сообщение специальному Telegram-боту, рассказал Русбейс представитель компании.
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По его словам, функция пока только тестируется, поэтому бот работает лишь на доставку, а в меню есть только самые популярные позиции сети.
Клиенты также могут озвучивать свои пожелания в голосовом сообщении, например, «острое блюдо на двоих» или «накормить 10 детей на день рождения», а бот автоматически подберет подходящие позиции, заявил глава направления цифрового роста компании (Chief Digital Growth Officer) Алексей Канаев. Он уточнил, что с помощью голоса также можно изменять параметры заказа — менять размер пиццы, тип теста, добавлять напитки.
Заказ в Telegram-боте, фото: «Додо пицца»
В «Додо пицца» отметили, что новая функция позволила сократить время, требующееся для создания заказа, на 77%. Новый пользователь может сделать заказ за 30–40 секунд, тогда как без голоса на эту операцию уходит три минуты, говорят в компании. Устанавливать приложение не нужно.
- «Додо пиццу» основал российский предприниматель Федор Овчинников в 2011 году, первый ресторан расположился в Сыктывкаре. Сейчас сеть работает в России, Армении, на Кипре, в Румынии, Турции, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Вьетнаме, Белоруссии, Нигерии и других странах. В ноябре 2024 года компания вышла на рынок Индонезии.
Фото на обложке: Alan Hardman / Unsplash
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