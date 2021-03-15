Пользователи SmartMarket смогут создавать голосовые приложения

Разработчик технологий в сфере разговорного ИИ Just AI запустил услугу по созданию голосовых приложений для маркетплейса «Сбера» SmartMarket . Разработанные программы будут доступны всей потенциальной аудитории финансовой организации. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Just AI.

SmartMarket — это бесплатная платформа для создания, продвижения и монетизации мультимодальных приложений (смартапов) для семейства виртуальных ассистентов «Салют». С ее помощью представители бизнеса могут получить доступ к аудитории «Сбера», которая, по предоставленным данным, сегодня составляет более 100 млн человек.

Созданные голосовые приложения будут доступны на «умных» устройствах SberPortal и SberBox, а также в мобильных приложениях «СберБанк Онлайн» и «Сбер Салют».

«Ассистенты Салют доступны на разных поверхностях, в том числе на умных экранах, навыки для которых отвечают тренду мультимодальности, то есть сочетают в себе голосовой, визуальный и тач-интерфейсы. Это позволит бизнесу воплощать самые смелые и интересные с точки зрения UX идеи, и мы рады предложить свою экспертизу и помощь в реализации», — рассказала руководитель партнерской программы Just AI Екатерина Лебедева.

Отмечается, что Just AI стал первым аккредитованным технологическим партнером SberDevices по созданию голосовых навыков на SmartMarket.

На настоящий момент с помощью голоса клиенты «Сбера» могут заказать продукты, записаться к парикмахеру, перевести деньги, оплатить сотовую связь, узнать курс доллара или акций, прогноз погоды, а также запускать игры, включая голосовую игру «Хранитель слов» от Just AI.

Just AI создает сервисы по разработке контента для голосовых ассистентов и «умных» устройств с 2018 года. В области голосовых ассистентов и создания контента для них компания сотрудничает с Google, «Яндексом», Mail.Ru Group, SberDevices, а также с производителями умных устройств: Roobo, NotAnotherOne, Cinemood, Mishka AI и Elari.

Фото: Salute.Sber