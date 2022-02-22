Volkswagen готовится к IPO Porsche с оценкой €90 млрд

Volkswagen AG и Porsche Automobil Holding SE в настоящее время активно обсуждают потенциальное первичное публичное размещение акций (IPO) Porsche AG, сообщила пресс-служба Volkswagen. Стороны заключили рамочное соглашение, которое должно стать основой для дальнейших шагов по подготовке IPO Porsche.

Соглашению еще предстоит пройти одобрение советов директоров обеих компаний. Окончательное решение еще не принято, говорится в сообщении группы.

В зависимости от размера продажи акций листинг Porsche может стать одним из крупнейших в Европе с оценкой до €90 млрд ($102 млрд), пишет Reuters.

Акции Volkswagen 22 февраля 2022 года прибавили в цене 12% на фоне сообщения о прогрессе в подготовке к IPO Porsche, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.

Ранее сообщалось, что владельцы Porsche Automobil Holding семьи Порше и Пётш рассматривают возможность продать часть своей доли в Volkswagen для приобретения прямой доли в Porsche AG в рамках возможного листинга.

В декабре 2021 года стало известно, что Volkswagen намерен провести IPO бренда автомобилей класса «люкс», чтобы привлечь капитал для реализации масштабного плана по переходу группы на производство электромобилей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!