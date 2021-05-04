Эксперты назвали ритейлеров и экспортеров возможными победителями от роста инфляции

Ускорение инфляции, даже небольшое, поспособствует росту финансовых показателей компаний потребительского сектора, экспортеров с существенной долей валютной выручки и банков, уверены специалисты.

Эти факторы могут позитивно сказаться и на динамике стоимости акций в данной сфере уже до конца года, считают опрошенные «РИА Новости» эксперты.

Герман Григорян, который возглавляет управление клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка, полагает, что нужно обратить внимание на компании, которые специализируются на потребительских товарах.

«Сюда можно отнести, например, компанию X5 Retail Group, отстающую от индекса Мосбиржи. Несмотря на это, компания является одним из лидеров в своем секторе и имеет неплохой потенциал в средне- и долгосрочной перспективах. Другим представителем сектора является «Магнит»: компания входит в дивидендный портфель Россельхозбанка и активно расширяет свой бизнес. Безусловно, интересными выглядят бумаги «Ленты», — считает он.

Трейдер ИК «Велес капитал» Ярослав Калугин также предлагает обратить внимание на акции «Магнита» и X5 Retail Group. По его словам, бумаги этих компаний интересны для покупки, с дивидендной доходностью около 7 — 8% годовых.

«В первом квартале X5 увеличил выручку на 8,1% относительно аналогичного показателя годом ранее, чистая прибыль при этом увеличилась на 12,1%. «Магнит» увеличил выручку на 5,8% и чистую прибыль на 159%», — рассказал он.

Если инфляция будет с ослаблением рубля, то выиграют экспортеры, выручка которых номинирована в долларах. В этом уверен эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Руководитель отдела анализа акций группы компаний «Финам» Наталья Малых полагает, что лучше делать ставку на компании-экспортеры с существенной долей валютной выручки. Он предложил обратить внимание на нефтегазовые и прочие добывающие компании, среди которых «Лукойл», «Газпром», НЛМК, ГМК «Норникель», «Фосагро» и другие. По ее мнению, это также могут быть производители сельскохозяйственной продукции.

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Фото: GaudiLab/secretwindow