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Ученые выяснили, что возмущенные посты в соцсетях популярнее остальных

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Посты с возмущениями оказались куда более популярными у пользователей соцсетей, чем посты нейтральной окраски, следует из результатов исследования ученых Йельского университета в США.

Ученые выяснили, что возмущенные посты в соцсетях популярнее остальных

Как выяснилось, записи в социальных сетях, чьи авторы дают волю своим эмоциям и высказывают возмущение, получают больше лайков и быстрее расходятся по другим пользователям. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующую публикацию в журнале Science Advances.

Исследователи обнаружили, что распространяемые возмущенные посты также могут влиять на характер экспрессии людей, которые ранее не использовали риторику, подобную той, что они прочитали, в выражении своих эмоций. Таким образом некоторые пользователи начинают демонстрировать возмущение в случаях, которые бы не вызвали у них подобных эмоций ранее.

Кроме того, положительный отклик на такие посты формирует контент, который пользователи создают позже. Они видят, что провокационные посты вызывают реакцию, поэтому сами чаще начинают прибегать к возмущению. В итоге это может привести даже к политической радикализации пользователей.

Общим счетом ученые проанализировали 12,7 млн твитов от 7331 пользователя.

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Фото: Unsplash

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