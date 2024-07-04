Apple удалила из российского App Store четыре VPN-сервиса

Из российского App Store удалили приложения четырех VPN-сервисов. Об этом сервисы рассказали в своих блогах и каналах.

Речь идет о приложениях Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN. Уточняется, что удалить сервисы от Apple потребовал Роскомнадзор (РКН).

«Apple по требованию Роскомнадзора удалил приложение Red Shield VPN из российского App Store. Нам известно как минимум об ещё одном приложении VPN, которое было удалено одновременно с нашим», — говорится в сообщении одного из сервисов.

Также для установки на территории РФ недоступны NordVPN и Proton VPN. При этом в других региональных App Store с их скачиванием проблем не наблюдается.

Начиная с 2021 года в РФ заблокировали свыше 160 VPN-сервисов. С ноября 2023 года РКН наделили правом блокировать сайты с инструкцией обхода блокировок. С марта 2024 года действует запрет на рекламу сервисов VPN.

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